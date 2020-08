Juniora Life Science konsulter till Stockholm/Södertälje/Uppsala - Framtiden i Sverige AB - Kemiingenjörsjobb i Stockholm

Framtiden i Sverige AB / Kemiingenjörsjobb / Stockholm2020-08-26Gillar du att jobba tekniskt eller regulatoriskt, med process eller validering/test? Vi söker dig med intresse för Life Science branschen, rätt tjänst för dig löser vi!2020-08-26Som Life Science konsult kommer du att jobba som konsult på några av Sveriges kändaste Life Science företag. Du kommer att jobba i Stockholm, Södertälje eller Uppsala. Som junior kommer du att få pröva på olika tjänster, sätta upp mål tillsammans med din chef för att hitta den tjänst du trivs bäst med och utvecklas mest inom.Du kan t.ex. gå mot tjänsten som Valideringsingenjör. Valideringsingenjörer tar fram valideringsprotokoll, planer, utför kvalificeringar och processvalideringar, skriver rapporter och driver ändringsärenden.Gillar du att projektleda mer så kanske du passar bättre som processingenjör. Processingenjörer ansvarar för föra in ny utrustning eller skala upp processer, driva ändringar eller felsökningar i produktion.Kanske tycker du båda ovanför låter intressant men du gillar att jobba mer hands on, ja då passar du perfekt för Test och verifiering. Du jobbar med liknande arbetsuppgifter redan nämnt men du jobbar närmare maskinerna.Vår kund är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur.De är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. De erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. De är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. Företaget har idag ungefär 7000 medarbetare och en årlig omsättning på ungefär 8 miljarder SEK. Mer information om företaget ges vid intervjutillfället.Skallkrav:Relevant teknisk utbildning: ex. Högskoleingenjör/Civilingenjör Maskinteknik, Kemi, Bioteknik, Pharma etc.Svenska och engelska i tal och skriftMöjlighet att jobba i Stockholm/Södertälje/Uppsala (om du utgår från Stockholm så ser vi helst att du har möjlighet att jobba från en annan ort, dvs. pendla till Södertälje)Det är starkt meriterande om du har någon arbetslivserfarenhet från branschen sedan innan, antingen i liknande roller eller som extra jobb under dina studier (t.ex. QC- labb). Har du arbetat med GMP innan är det starkt meriterande.Som person så söker vi dig som verkligen vill in mot Life Science. Sen söker vi olika personligheter för att matcha de olika tjänsterna. Viktigt är att du har ett driv för att utvecklas och att du är bekväm med att jobba som konsult.Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Start: Omgående enligt ökOrt: Stockholm/Södertälje/UppsalaArbetstider: 08-17 flexVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-09-30Framtiden i Sverige AB5333887