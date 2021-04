Junior systemutvecklare - Framtiden i Sverige AB - Elektronikjobb i Stockholm

Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Stockholm2021-04-02Med en utbildning inom data/system i ryggen, ett stort intresse för både back- och frontend och ett riktigt driv att vilja lära sig mer och utvecklas som person, kan du vara vår kunds nästa stjärna till deras avdelning inom systemutveckling och förvaltning. Läs igenom texten och skicka in din ansökan om det känns rätt. Urval sker löpande!2021-04-02I rollen kommer du att arbeta som konsult inom System-/webbutveckling, systemförvaltning, applikationsförvaltning och systemintegration. Projekten är både in-house och ute hos kund. Du kommer att bli en del av ett team som idag består utav 8st seniora utvecklare som har mellan 5-20års erfarenhet inom utveckling. Bolaget jobbar med kunder inom ett flertal branscher vilket gör att du kommer bygga värdefull kunskap och erfarenhet kring olika verksamheter, arkitekturer och systemutvecklingsmiljöer.Projekt du kommer arbeta i kan vara:förvaltning utav verksamhetssystemutveckling av applikationerinförande av integrationsplattform och mycket merNi jobbar nära kunden och arbetar agilt enligt scrum i sprintar. Projekten är både in-house samt ute hos kund (ej relevant idag) och du kommer att få möjlighet att jobba brett inom olika industrier. De ser att styrkan finns i bred kompetens och därför jobbar inte individerna i specifika områden. Organisationen är platt och de tror starkt på transparens, mentorskap och personlig utveckling.Vår kund är en del av en större koncern som grundades 2004 som idag består utav sex bolag som verkar inom IT, Management och Kommunikation. Bolaget i fokus lägger sin vikt på Systemintegration, Molnlösningar, Systemutveckling och Systemarkitektur. De är ofta inblandade i deras kunders verksamhetsutveckling där deras mer seniora konsulter arbetar med strategi, kravanalys och arkitekturfrågor. De hjälper till genom alla skeden vid förändring eller införande av nya system och lösningar. Gruppen består idag utav VD, Teknisk konsultchef samt 8st utvecklare med 5-20års erfarenhet inom utveckling.För att vara kvalificerad för rollen krävs det att du har:Högskoleutbildning inom systemutveckling (Datavetenskap eller motsvarande)Kunskaper inom C# .Net, JavascriptSvenska och engelska i tal och skriftKunskaper inom nedanstående ses som meriterande:ASP.Net MVCAgila utvecklingsmetoderXMLRest APIXML / JSONFör att passa in i gruppen, rollen och med dina projekt lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Du kommer pga rådande pandemi jobba hemifrån och inte erbjudas den fysiska kontakten med vare sig kollegor eller kunder. Därför ställs det krav på att du är en driven och engagerad person som inte ryggar tillbaka i situationer du känner dig osäker utan istället söker svar från kollega eller ringer det där samtalet till kunden som kan hjälpa dig i rätt riktning.Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas tav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Start: Maj/Juni 2021Kontor: Centrala StockholmOmfattning: Heltid, 8-17Vi behandlar ansökningar löpande, skicka in din redan idag! Eller känner du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dom!Kontaktperson(er)Fredrik Svelander0706285222Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671149