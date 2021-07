Junior projektledare - JM AB - Byggjobb i Malmö

JM AB / Byggjobb / Malmö2021-07-08Nu söker vi dig som vill vara med och lägga grunden till ett bättre liv för våra kunder genom att skapa boenden och hållbara livsmiljöer i Malmö/Lund med omnejd. Det sker många små och stora händelser i våra hus och områden varje dag och vi hoppas att du vill vara med och skriva historia tillsammans med oss.Vi är övertygade om att grupper med olika bakgrund och perspektiv är mer innovativa, delar kunskap och löser uppgifter på bättre sätt. Därför satsar JM på att bygga jämställda team. För att stärka våra mål behöver vi dig som delar vår vision och som har potential att utvecklas hos oss på JM.Om tjänstenSom junior projektledare på JM har du till uppgift att utveckla nya bostadsområden. Som projektledare arbetar du med hela processen från råmark till inflyttat område och leder projektgruppen i dess arbete.Till varje projekt utses en projektgrupp som består av duktiga kollegor med kompetens inom exempelvis projekteringsledning, kalkyl, inköp, inredning, produktion och försäljning. Ditt arbete innefattar även ansvar för exempelvis myndighetskontakter och planering samt styrelsearbete. Rollen hanterar en mängd olika arbetsuppgifter och frågor - till din hjälp finns en strukturerad process att utgå ifrån.På JM har vi ett stort kundfokus och är måna om att ha en god relation med både gamla och nya kunder. Projektledarrollen är en nyckelbefattning och avgörande för ett lyckat projekt.Din profilVi vänder oss till dig som har en akademisk utbildning. Du behöver ha minst tre års erfarenhet inom bygg- och/eller fastighetsbranschen.Då alla projekt har likheter men också olikheter är det viktigt att du är en person som har förmågan att tänka affärsmässigt och utifrån förutsättningarna optimera projektet. Du har ett prestigelöst sätt samtidigt som du trivs med att anta en ledande roll och att arbeta tillsammans med engagerade kollegor. Du har förmågan att få saker gjorda samtidigt som du kan planera långsiktigt. Då en stor del av arbetet innefattar problemlösning i stort och smått är det viktigt att du ser det som ett positivt inslag i ditt arbete.Vi erbjuderPå JM ska du kunna prestera och få nya utmanande arbetsuppgifter när de gamla blivit för små. Vi vill skapa förutsättningar att du kan känna stolthet över din karriär och det gör vi genom att tänka långsiktigt i allt vi gör. De hus vi bygger i dag ska stå i minst hundra år. De ska bli hem åt människor som ännu inte är födda och därför är hållbarhet vårt ansvar och vår ambition. Vi har lyft in FNs globala mål för hållbar utveckling i vår verksamhet, det innebär olika åtaganden som till exempel att år 2030 ska JMs klimatpåverkande utsläpp vara nära noll och att 20% av våra hantverkare ska vara kvinnor.Genom att arbeta hos oss är du med och förändrar branschen.KontaktHar du några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta HR-chef Elin Gelander via mail: elin.gelander@jm.se . Då vi har semester v. 28-31 kommer samtliga ansökningar samt frågor hanteras när vi är tillbaka i vecka 32.2021-07-08Din ansökan vill vi ha så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.Vill du också vara med och rita om kartan? Kom och skriv historia med oss.Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-08-08JM AB5853290