Junior processingenjör till spännande teknikkonsultbolag!
Vill du kickstarta din karriär i teknikens framkant med uppdrag inom försvar, läkemedel och internationella miljöer? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
OM TJÄNSTEN
CWR är ett teknikkonsultföretag med bas i Karlskoga, där uppdragen ofta återfinns inom några av Sveriges mest spännande och samhällsviktiga branscher - försvar och läkemedel. Just nu söker de en processingenjör med stort teknikintresse och vilja att utvecklas tillsammans med både kunder och kollegor.
Som processingenjör hos CWR får man möjlighet att arbeta i tekniknära projekt tillsammans med erfarna ingenjörer. Rollen innebär att stötta i design, utveckling och förbättring av processer - ofta i miljöer där kvalitet, säkerhet och spårbarhet är avgörande. Eftersom flera av uppdragen har internationella kopplingar arbetar man ofta i en global kontext, där både dokumentation och kommunikation sker på engelska och där tekniska lösningar samverkar över landsgränser.
Exempel på tekniker och verktyg som används:
• Smartplant 3D
• Smartplant P&ID
Du erbjuds
Att få komma till ett mindre och personligt konsultföretag med hög teknisk kompetens och ett nära samarbete med sina kunder. Här får medarbetarna möjlighet att växa i takt med uppdragen, samtidigt som de får vara med och bidra till utvecklingen i branscher där tekniken verkligen gör skillnad. Här har du även möjlighet att jobba på distans!
Dina arbetsuppgifter
• Ta fram processbeskrivningar, flödesscheman och teknisk dokumentation
• Medverka i förbättrings- och utvecklingsprojekt
• Följa upp och analysera processdata
• Arbeta nära produktionspersonal och andra tekniska funktioner
• Bidra i projekt kopplade till exempelvis renrum, utrustning eller produktionslinjer
VI SÖKER DIG SOM
• Har en civil- eller högskoleingenjörsexamen inom exempelvis kemiteknik, maskinteknik, industriell ekonomi eller liknande område
• Har ett genuint intresse för tekniken och gillar att ta dig an nya uppdrag med både nyfikenhet och engagemang
• Har god kommunikativ förmåga och förmåga att samarbeta i team
• Är flytande i svenska och engelska i tal och skrift
• Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet från en liknande roll
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Nyfiken
