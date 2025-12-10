Junior .NET C# developer
Po Söderberg & Partner AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Po Söderberg & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Täby
, Vallentuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas inom mjukvaruutveckling? Vill du utveckla med moderna designmöstner och senaste Azure-verktygen? Vill du arbeta med ett kompetent team för att bygga lösningar som är viktiga?
Söderberg & Partners Product Development söker en medarbetare med passion för utveckling av mjukvara och som trivs i en miljö där vi jobbar tillsammans för att bygga värdefulla lösningar med våra partners i verksamheten.
Vi söker nu en junior .NET C#-utvecklare till ett av våra team inom Wealth Management. Dessa team ansvarar för backend-systemen och administrativa verktyg som bidrar till tillväxt inom Söderberg & Partners Wealth Management, där våra rådgivare hjälper våra kunder med sina investeringar. Teamen samarbetar och bygger ny funktionalitet för att stötta verksamheten. Rollen innehåller både design av nya lösningar samt uppdatering av äldre system. Vi arbetar i nära samarbete med verksamheten, våra arkitekter och övriga team inom Product Development. Vi har en stödjande miljö och du får en särskild mentor i teamet, och vi ger även tillgång till utbildningar i alla utvecklingsfärdigheter genom vår lärplattform.
Kom och jobba med oss på vårt nya, moderna huvudkontor med utmärkt centralt läge på Malmskillnadsgatan 32 i Stockholm!
Du behöver kunna koda i C#, i enlighet med design och specifikationer som tillhandahålls av teamet, och du bör kunna läsa, felsöka och förstå befintlig kod. Vi ser att du har ett intresse för goda objektorienterade designprinciper, ren kod och testutveckling. Vi stödjer din utvecklingsresa om du är ny i rollen som utvecklare!Publiceringsdatum2025-12-10Kvalifikationer
• Viss erfarenhet av .NET C#-utveckling - antingen genom kurser, praktikplatser eller yrkeserfarenhet* Utmärkta kommunikationsförmågor i både svenska och engelska* Villig att utveckla dina färdigheter genom praktisk utveckling och genom vår lärplattform* Flexibilitet att ta sig an nya uppgifter och att samarbeta med en mentor och teamet för att bygga upp dina förmågor och ansvarsområden
Erfarenhet av Fintech och ett stort intresse för finansbranschen är meriterande.
Tillträde: Snarast, efter överenskommelsePlacering: Stockholm, Malmskillnadsgatan 32Kontaktperson: Brandon Keller, brandon.keller@soderbergpartners.se
Söderberg & Partners grundades 2004 av nio entreprenöriella analytiker och är idag en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.
Vi bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Vi har valt, som första företag i svenskt näringsliv, att klimatkompensera våra medarbetare, både i arbetet och på fritiden.
Vi har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang. Organisationen är kreativ och dynamisk med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer vilket skapar en inspirerande miljö där du har möjlighet att utvecklas snabbt.
Vi premierar medarbetare som sporras av stort eget ansvar och som har drivkraft att kontinuerligt utvecklas och föra sina arbetsuppgifter framåt. Vi är måna om att hjälpa varandra, men även att ha mod att testa nya vägar.
Mångfald och likabehandling är viktigt för oss, både när det gäller våra medarbetare och de som söker jobb hos oss. Vi uppmuntrar olikheter och är övertygade om att medarbetare med olika erfarenheter, kompetenser och referensramar hjälper oss att växa och utvecklas.
Vår resa har bara börjat och vi söker ständigt efter begåvade och kompetenta medarbetare med en stark vilja att nå framgång. Vill du vara med och bygga vår framtid? Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Po Söderberg & Partner AB
(org.nr 556659-9964), https://www.soderbergpartners.se/ Arbetsplats
Söderberg & Partners Jobbnummer
9636667