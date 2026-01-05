Junior mjukvaruutvecklare

Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Stockholm
2026-01-05


Vi söker en junior mjukvaruutvecklare för utveckling av realtidskritiska delar i marina ledningssystem.
Erfarenhetskrav
1-3 års erfarenhet av Java, C/C++ och gärna ADA
Erfarenhet av mjukvaruutveckling som inkluderar kravinhämtning och testutveckling
Mycket goda kunskaper i Svenska och Engelska

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.

Publiceringsdatum
2026-01-05

Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quest Consulting Sverige AB (org.nr 556945-6659), https://quest.se/

Jobbnummer
9669716

