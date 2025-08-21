Junior mekanik- och rörprojektör till CWR!
Älskar du teknik, CAD och smarta lösningar och vill vara med och rita upp framtidens industriprojekt? Då kan den här rollen passa dig perfekt!
OM TJÄNSTEN
CWR är ett teknikkonsultföretag med säte i Karlskoga. Deras kunder återfinns främst inom försvars- och läkemedelsindustrin - branscher som ställer höga krav på precision, säkerhet och kvalitet. Nu söker de en mekanik- och rörprojektör med intresse för CAD, konstruktion och teknisk dokumentation.
Som mekanik- och rörprojektör hos CWR får man arbeta med att ta fram ritningar, layouter och 3D-modeller för rörsystem och mekaniska konstruktioner. Arbetet sker i nära samarbete med seniora konstruktörer, projektledare och andra teknikfunktioner, både internt och hos kund. Rollen erbjuder en mix av kontorsarbete och besök i tekniska miljöer, där lösningarna omsätts i verkligheten.
Eftersom många uppdrag har internationella kopplingar, sker en stor del av kommunikationen och dokumentationen på engelska. Det innebär också att tekniska standarder och samarbeten ofta sträcker sig över landsgränser.
Exempel på tekniker och verktyg som används:
• Smartplant 3D
• Smartplant P&ID
Du erbjuds
Ett personligt konsultföretag med hög teknisk kompetens och ett nära samarbete med sina kunder. Här ges möjligheten att växa i en miljö där teknik och innovation står i fokus - samtidigt som man får bidra till projekt med verklig samhällsnytta. Här har du även möjlighet att jobba på distans!
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
• Skapa 3D-modeller och ritningar i CAD
• Ta fram rör- och layoutförslag i samarbete med kund och kollegor
• Hantera teknisk dokumentation, stycklistor och underlag
• Medverka vid tekniska genomgångar och platsbesök
• Bidra till lösningar som uppfyller både tekniska och regulatoriska krav
VI SÖKER DIG SOM
• Har en civil- eller högskoleingenjörsexamen inom exempelvis maskinteknik, rör- och anläggningskonstruktion eller liknande område
• Har intresse för CAD och tekniska ritningar
• Har ett genuint intresse för tekniken och gillar att ta dig an nya uppdrag med både nyfikenhet och engagemang
• Har goda kunskaper i svenska och engelska
• Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av en liknande roll
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Nyfiken
