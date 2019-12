Junior IT-support sökes för direktrekrytering till Mercuri Inter - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Supportteknikerjobb i Solna

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Supportteknikerjobb / Solna2019-12-23Är du en initiativrik och strukturerad person som har ett brinnande intresse för IT samt en god pedagogisk förmåga? Då kan du vara den vi söker!Mercuri International gör det varje år möjligt för företag i över 50 länder att bli mer effektiva när det kommer till försäljning. De arbetar såväl lokalt som globalt och erbjuder sina kunder kundanpassade lösningar och branschexpertis. De låter resultat växa genom företag och bistår med de verktyg och processer som krävs för att kunderna ska kunna tackla sina försäljningsutmaningar. Mercuri International behöver förstärkning till IT på huvudkontoret i Solna, där din roll inom IT-support blir betydelsefull för verksamhetens expansiva fas.Till vår kund, Mercuri International, söker vi nu en serviceinriktad Junior IT-supportspecialist som kommer att vara delaktig i att bygga framtidens IT miljö samt stötta medarbetare med IT-support på lokal och internationell nivå. Användarsupport sker till största del via mail och kan innefatta allt ifrån hantering av frågor, felsökning och incidenter till att vara delaktig i projekt och leverantörsmöten.Rollen omfattas huvudsakligen av följande arbetsuppgifter:Teknikstöd till medarbetare i hårdvaru- och mjukvarufrågor samt utbildningsfrågorGe support av IT relaterad utrustningSupport av operativsystem med standardapplikationer och programvarorKonfiguration och administration av molnlösningarSjälvständigt felsöka och hitta lösningar på tekniska problem kopplat till ITHantering av Office 365, Active Directory, AzureSystemägandeskap för tjänster och applikationerDelaktig i små och stora IT-projektStudentConsulting sköter rekryteringsprocessen men du blir anställd av Mercuri International. Vid uppstart ges en introduktion inom företagets olika områden för att du som söker ska ha rätt förutsättningar från start. Vid övriga frågor gällande tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare för uppdraget.2019-12-23Vi söker dig som har en avklarad gymnasial utbildning med inriktning mot IT/datakommunikation eller motsvarande kunskaper som bedöms likvärdiga. Eftergymnasial utbildning är meriterande men inget krav. För denna tjänst ser vi att du har tidigare erfarenhet av användarsupport i en Microsoftbaserad företagsmiljö och god kunskap av Office 365, nätverk, skrivare och övrig hårdvara. Ett krav för tjänsten är att du besitter utmärkta kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Som person är du intresserad av IT och teknik samt trivs att arbeta i en bred och serviceinriktad roll i en internationell miljö. För att passa in i rollen har du ett prestigelöst förhållningssätt och en god social förmåga då du har lätt för att knyta dig an nya kontakter och situationer. I ditt arbetssätt är du strukturerad, initiativtagande och noggrann samtidigt som du har en god analytisk förmåga och trivs att arbeta självgående under eget ansvar.Passar beskrivningen bra in på dig? Vänta inte med din ansökan då vi arbetar löpande med urval.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2020-01-31Studentconsulting Sweden AB (Publ)5019125