Junior fullstackutvecklare till CWR!
2025-08-21
CWR söker dig som vill kombinera din tekniska kompetens med nyfikenhet och vilja att utvecklas. Här får du arbeta med intressanta uppdrag och kunniga kollegor!
OM TJÄNSTEN
CWR är ett teknikkonsultföretag med uppdrag inom några av Sveriges mest avancerade branscher, däribland försvars- och läkemedelsindustrin. Nu söker de en fullstackutvecklare som vill bygga sin erfarenhet i meningsfulla projekt och utvecklas i samarbete med erfarna kollegor.
Du erbjuds
En möjlighet att arbeta i skarpa projekt tillsammans med erfarna utvecklare och ingenjörer. Hos CWR får man växa in i rollen, lära sig av kunniga kollegor och samtidigt arbeta med tekniska system inom avancerade branscher. Här har du även möjlighet att jobba på distans!
Dina arbetsuppgifter
Som fullstackutvecklare på CWR arbetar man med både frontend och backend, i varierande typer av utvecklingsuppdrag. Teknikstacken är modern och uppdragen varierar, men det gemensamma är att de genomförs i miljöer med höga krav på säkerhet, struktur och kvalitet.
Det finns ofta internationella kopplingar i projekten, vilket innebär att man jobbar både med lokala team och i en global kontext.
Exempel på tekniker och verktyg som används:
• Frontend: Angular, TypeScript, JavaScript
• Backend: Java, Scala
• Verktyg: Git, CI/CD, databaser (SQL/NoSQL), REST-API:er
• Miljöer: Linux, molnplattformar, containerteknik (meriterande)
VI SÖKER DIG SOM
• Har en civil- eller högskoleexamen inom exempelvis datateknik, teknisk fysik, systemutveckling eller liknande område
• Har ett genuint intresse för tekniken och gillar att ta dig an nya uppdrag med både nyfikenhet och engagemang
• Har goda kunskaper i svenska och engelska
• Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av att utveckla i både frontend och backend
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Nyfiken
