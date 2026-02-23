Junior Financial Controller till Ernst Rosén, Göteborg
2026-02-23
Ernst Rosén är ett av de större privatägda fastighetsbolagen i Göteborg. Med kunden närmast hjärtat utvecklar vi våra hus, kvarter och medarbetare. Vi arbetar medvetet och engagerat för att skapa hållbara värden som gör livet rikare för våra hyresgäster - idag och imorgon.
Rollen
Vi söker nu en Junior Financial Controller till en central roll inom ekonomi och finans. Det här är en tjänst för dig som trivs i gränslandet mellan detaljer, struktur och utveckling och som sannolikt är i början av din karriär. Du blir en del av vår Ekonomi- och finansorganisation som i dagsläget består av fem medarbetare och rapporterar till vår CFO.
I rollen arbetar du både operativt och utvecklande och får ett stort mandat att påverka och förbättra hur vi arbetar med processer, systemstöd och kvalitet. Du är processansvarig för leverantörsfakturaprocessen och har en central roll i vidareutvecklingen av vårt nya fakturasystem, med fokus på automatisering och effektivisering.
Dina övergripande arbetsområden
Processansvar för leverantörsfakturahantering
Bollplank och kunskapsstöd inom fakturahantering
Back office skuldförvaltning
Likviditetsprognoser
Delta i bokslutsarbete
Bankrapportering
Bolagsadministration
Back-up och stöd inom ekonomiavdelningen
Bidra till effektivisering och automatisering av ekonomi- och finansprocesser
Systemförvaltning av Rillion och OneFin
Vad önskar vi av dig?
Vi söker dig med en avslutad eftergymnasial utbildning inom ekonomi, gärna på universitets- eller högskolenivå, och som har hunnit jobba ett par år inom ekonomi efter din examen alternativt parallellt med studierna. Du är nyfiken och framåt och tycker om att ta initiativ och driva frågor självständigt. Du behöver vara strukturerad och analytisk, ha god systemvana och intresse för digitalisering och automatisering. Du kommunicerar tydligt och är bra på att skapa förtroende i kontakt med både interna och externa parter. Det här är en roll för dig som vill kombinera detaljer med helhetsperspektiv och där din kompetens verkligen gör skillnad.
Vi erbjuder
Vi verkar i en spännande bransch där vi har möjlighet att göra skillnad. Vi är en arbetsplats med härlig gemenskap, där vi alla delar uppfattningen om att nyckeln till framgång är att vi gör saker tillsammans och tar vara på varandras unika kompetenser och erfarenheter. Du erbjuds en varierad arbetsvardag med stor möjlighet till utveckling både i din roll och i bolaget som stort. Vi är en trygg arbetsgivare där våra medarbetares välmående och samarbete är viktiga delar för oss och för vår företagskultur.
Om oss
Ernst Rosén AB är ett av de större privatägda fastighetsbolagen i Göteborg. Vi grundades 1952 av byggmästaren Ernst Rosén, och idag är fjärde generationen verksam i bolaget. Med hyresgästen i fokus äger, förvaltar och utvecklar vi bostäder och lokaler i Göteborg med omnejd och har 2 370 lägenheter och 40 000 kvm kommersiellt. Utöver detta planerar och driver vi projekt för nyproduktion som bidrar till stadens utveckling. I koncernen ingår även välkända destinationer som Nääs Fabriker, Barsebäck Resort och Vallda Golf & Country Club, samt delägarskap i Aranäs och Örgryte Bostad. Läs mer på: www.ernstrosen.se
Ansökan
Låter detta som ett jobb för dig? Varmt välkommen med din ansökan! I denna rekrytering samarbetar vi med Jerrie. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Helena Bruman på 0735-40 52 62, helena.bruman@jerrie.se
. Du ansöker med bifogat CV på jerrie.se. Urval sker löpande så ett tips är att söka tjänsten så snart som möjligt, dock senast den 15 mars. Annonsen ligger ute tills rollen är tillsatt.
