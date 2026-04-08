Junior fastighetsförvaltare till Hemmavid!
2026-04-08
Har du en naturlig känsla för service, älskar ordning och reda och vill bygga en karriär inom fastighetsbranschen? Hemmavid söker nu sin nästa stjärna som vill växa tillsammans med ett sammansvetsat team i Stockholm. Här får du stort ansvar från dag ett och en tydlig mentor som guidar dig framåt!

Om tjänsten
Hemmavid arbetar med moderna digitala verktyg och datadrivna arbetssätt för att effektivisera förvaltningen och förbättra kundupplevelsen. Som junior förvaltare får du arbeta i en miljö där digitalisering är en naturlig del av det dagliga arbetet och du blir ansiktet utåt mot hyresgäster. Du kommer att ingå i ett prestigelöst team på 6 personer där samarbete står i centrum. Din roll är avgörande för att förvaltningen ska flyta smidigt, du är den som fångar upp bollen, strukturerar lösningen och ser till att kunden alltid känner att de får hjälp.
Du hanterar dagligen inkommande ärenden från hyresgäster via telefon och mejl, prioriterar åtgärder och koordinerar entreprenörer tills problemet är löst. Rollen innebär ett brett arbete inom förvaltning - från ärendehantering och hyresgästkontakt till insyn i teknisk och ekonomisk förvaltning samt lokalanpassningar.
Du får tidigt eget ansvar och möjlighet att utvecklas i rollen och du kommer att arbeta i ett engagerat team med goda möjligheter till kompetensutveckling och möjlighet att påverka ditt arbete. Du kommer få en gedigen introduktion där en erfaren förvaltare agerar din mentor. För rätt person finns tydliga vägar framåt, exempelvis mot fastighetsförvaltare. Här är beslutsvägarna korta och ditt driv för förbättringar uppmuntras. Hemmavid värdesätter laganda och söker dig som vill vara en del av företagskulturen på lång sikt.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Junior Fastighetsförvaltare kombinerar du kundkontakt med struktur och koordinering. Du förväntas ta eget ägarskap över dina ärenden och lösa dem hela vägen i mål. Vi söker dig som är nyfiken, driven och trivs i en entreprenöriell miljö där du får vara med och påverka både din egen utveckling och hur vi arbetar som bolag. Du tycker att det är roligt att ta initiativ, förbättra arbetssätt och bidra till att utveckla både verksamheten och kundupplevelsen. Dina primära arbetsuppgifter kommer att vara:
Ta emot och prioritera felanmälningar via telefon och mejl (daglig ärendehantering).
Lösa enklare ärenden självständigt och boka in entreprenörer (t.ex. VVS, el) vid behov.
Säkerställa återkoppling till hyresgäster och att ärenden stängs först när de är helt lösta.
Noggrann dokumentation i våra system för att säkerställa hög kvalitet och uppföljning.
Stötta fastighetsförvaltare i det dagliga arbetet samt driva och delta i olika typer av projekt tillsammans med ansvarig förvaltare, exempelvis lokalanpassningar eller förbättringsinitiativ i fastigheterna.
Ha kontakt med entreprenörer och leverantörer.
Vi söker dig som
Vi lägger stor vikt vid din personliga inställning och ditt driv. Vi tror att du är i början av din karriär och letar efter en arbetsplats att utvecklas på. Vidare har du:
En avslutad gymnasieutbildning
Erfarenhet från serviceyrken t.ex. kundtjänst, butik, restaurang.
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska.
Intresse för fastigheter och fastighetsbranschen.
Det är meriterande om du har
Eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning eller annat inom fastigheter.
Erfarenhet av fastighetssystem (t.ex. Pigello eller liknande)
För att lyckas i rollen tar du ägarskap över dina ärenden och driver dem hela vägen i mål och du trivs i ett högt tempo med många parallella uppgifter. Vidare att du är bekväm med att ha daglig kontakt med kunder via telefon samt att du är nyfiken och vill lära dig flera delar av fastighetsförvaltning, både tekniskt och ekonomiskt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Motivera väl i din ansökan varför du är intresserad. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Vår rekryteringsprocess:
Telefonintervju med Academic Work
Problemlösningstest + personlighetstest
Djupintervju med Academic Work
Intervju med Hemmavid
Referenstagning + beslut Så ansöker du
