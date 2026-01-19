Junior E-commerce Specialist
2026-01-19
Vill du ta ditt första steg inom e-commerce i en internationell miljö? Nu finns möjligheten att bli en del av ett växande team på ett etablerat bolag där du får arbeta både administrativt och kommunikativt med digital försäljning.
OM TJÄNSTEN:
Vi rekryterar nu till en instegsroll inom e-commerce till ett internationellt bolag inom fordonsindustrin. Rollen är ny och tillsätts som ett komplement till en befintlig tjänst i teamet, i takt med att bolagets onlineförsäljning växer och e-kanalen rullas ut på fler marknader.
Du blir en del av ett sammansvetsat team med mycket god kemi, något vi värdesätter högt. För att säkerställa ett bra ömsesidigt match kommer rekryteringsprocessen att inkludera panelintervjuer där flera delar av teamet deltar.
Tjänsten passar dig som är i början av din karriär och vill bygga en stabil grund inom e-commerce, digital försäljning och marknadsföring i en internationell miljö.
ARBETSUPPGIFTER:Administrativt arbete kopplat till uppstart och vidareutveckling av webshops, exempelvis uppladdning av produkter och artiklar samt hantering av större datamängder
Säkerställa att e-handelsplattformen är användarvänlig, visuellt tilltalande och innehåller tydliga produktbeskrivningar
Stöd i utrullningen av e-kanalen på nya marknader, inklusive utbildning och support till återförsäljare
Trafikdrivande insatser via exempelvis sök, sociala medier, displayannonser och e-postutskick
Online shopper marketing, såsom kampanjer, erbjudanden, rabatter och produktrekommendationer
VI SÖKER DIG SOM:Är i början av din karriär och ser detta som ett första eller tidigt steg inom e-commerce eller digital försäljning
Har en akademisk utbildning inom relevant område
Är mycket bekväm i Excel och van vid att arbeta strukturerat med data
Har förståelse för eller intresse av CRM- och affärssystem, exempelvis Salesforce (meriterande men inget krav)
Är noggrann, nyfiken och har en vilja att lära och utvecklas över tid
För att lyckas i rollen ser vi att du trivs i en roll där arbetsuppgifterna varierar och där du får möjlighet att växa tillsammans med ett team i en organisation med tydliga ambitioner inom e-commerce. Vi ser att du är noggrann, nyfiken och har en vilja att utvecklas över tid. Vidare är du kommunikativ, pedagogisk och trivs med att samarbeta med både interna team och externa partners.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kundens och vår sida är att du efter 9 månader blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Eskilstuna
Lön: Marknadsmässig
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framför allt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
