Junior Chef

Newrest Inflight Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Sigtuna
2025-10-07


Vi söker en kreativ och passionerad kock!
Brinner du för matlagning och vill vara en del av ett engagerat köksteam? Vi på Newrest Inflight Sweden söker en kock som älskar att skapa smakrika rätter och trivs i en dynamisk miljö.

Publiceringsdatum
2025-10-07

Om tjänsten
Plats: Arlandastad
Arbetstider: dagtid/kvällar och helger
Vi letar efter dig som:
Är kreativ och har en passion för matlagning
Är noggrann och har god kunskap om hygien och livsmedelshantering
Trivs med att arbeta i ett team och under högt tempo
Hos oss får du möjlighet att utvecklas och bidra med dina idéer till köket. Låter det som något för dig?
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
E-post: R.Nematbakhsh@newrest.eu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Junior Chef".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Newrest Inflight Sweden AB (org.nr 556471-6891)
Charles Gata 10 (visa karta)
195 61  ARLANDASTAD

Jobbnummer
9544511

