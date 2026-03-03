Junior Automationsutvecklare på deltid
Är du en person som älskar att lösa tekniska problem, bygga smarta script och se till att saker faktiskt fungerar? Hos Omniway får du arbeta med webbrobotar och digitala assistenter i ett prestigelöst team som värdesätter innovation och gemenskap. En perfekt roll för dig som student som vill få utvecklas i ett meriterande extrajobb där du har möjlighet att växa och utvecklas. Ansök redan idag, vi jobbar löpande med urvalet för denna tjänst.Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Vill du använda din tekniska kompetens för att göra verklig skillnad i skolan? Omniway är en innovativ lärplattform som ger skolor det optimala utgångsläget att fokusera på sitt uppdrag: att ge varje elev den bästa möjliga utbildningen. Nu söker vi dig som vill hjälpa till att att automatisera och effektivisera Omniways flöden ytterligare.
Du blir en del av ett sammansvetsat team på 9 personer som sitter på kontor i centrala Umeå där ni aktivt bollar lösningar och stöttar varandra.
Du erbjuds
Ett meriterande extrajobb vid sidan av dina studier - med goda möjligheter att växa internt och fortsätta på heltid efter din examen!
Bli en del av ett team som gillar att ha kul tillsammans, kanske kommer du briljera i tv-spel eller biljard redan din första vecka?
En start på din karriär inom IT där du får stöttning av både teamet på plats och en dedikerad konsultchef via Academic Work.Dina arbetsuppgifter
I rollen som junior automationsutvecklare kommer ditt primära fokus vara att brygga gapet mellan våra olika system genom smart automatisering. Idag används framförallt Typescript, men om du föredrar att använda ett annat programmeringsspråk för att lösa problem är det också välkommet - det viktigaste är att lösa problemet. Du kommer få arbeta med mer erfarna kollegor som kommer stötta dig, och du kommer att få ta egna initiativ till utveckling utifrån din ambition.
Du kommer bland annat att:
Bygga och underhålla script
Konfigurera robotar
Effektivisera administrationen
Vi söker dig som
Går en teknisk utbildning på universitet eller högskola och har minst 2 år kvar av din utbildning
Har möjlighet att arbeta minst två dagar i veckan vid sidan av dina studier
Behärskar god svenska då det används i arbetet
Det är meriterande om du har
Goda kunskaper inom programmering (t.ex. JavaScript, PHP, MySQL)
I denna tjänst kommer du att få genomföra en bakgrundskontroll innan anställning.
I och med att denna roll är långsiktig ser vi det som ett plus om du har anknytning till Umeå då det, för rätt person, finns möjlighet att fortsätta din karriär efter studierna.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Problemlösande
Målmedveten
Ansvarstagande
Initiativtagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
