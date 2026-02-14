Junior 1st Line Supporttekniker till Riksbyggen!
2026-02-14
Nu har du chansen att bli en av nyckelspelarna när Riksbyggen tar hem sin 1st line support för att skapa en ännu bättre upplevelse för deras 2 500 medarbetare. Du kommer bidra till att öka kontroll, kvalitet och närhet, där du får en stabil roll i främst Microsoft-baserad miljö med goda utvecklingsmöjligheter. Ansök idag - vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Som 1st Line Supporttekniker är du Riksbyggens ansikte utåt och den första kontakten för våra användare. Du ansvarar för att ge snabb och effektiv support, felsöka tekniska problem och säkerställa en hög servicenivå. Rollen innebär att du är en viktig del i uppbyggnaden av deras nya interna IT-supportfunktion och bidrar till en stabil och användarvänlig IT-miljö.
Du erbjuds
• Unik möjlighet att vara med och bygga upp deras nya interna 1st Line IT-supportfunktion.
• Du får goda utvecklingsmöjligheter i en komplex teknisk miljö och en stabil roll som hyrkonsult med ambition till anställning.
• Vi värdesätter servicekänsla, teamarbete och nyfikenhet på teknik.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att hantera inkommande ärenden via olika kanaler, utföra grundläggande felsökning och teknisk support för att säkerställa en fungerande IT-miljö för deras användare. Du kommer att vara en nyckelspelare i att forma och leverera en högkvalitativ intern supporttjänst. Rollen är perfekt för dig som har arbetat 6-12 månader i en Service Desk och nu vill ta nästa steg i en bred och spännande miljö.
• Felsöka klienter (Windows, macOS) och nätverksproblem på användarnivå.
• Hantera användarkonton i Active Directory och EntraID.
• Ge support för M365-applikationer som Outlook, Teams, OneDrive och SharePoint.
• Felsöka skrivare, konferensrum och annan kringutrustning.
• Registrera, prioritera och lösa inkommande ärenden via telefon, mail och JIRA.
• Bidra till och uppdatera deras kunskapsdatabas och dokumentation.
• Assistera med grundläggande hårdvarufelsökning för datorer och mobila enheter.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av felsökning av Windows och MacOS-klienter.
• Har erfarenhet av M365 (Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint) på grundnivå.
• Erfarenhet av Active Directory/Entra ID-hantering.
• God vana vid ärendehanteringssystem (JIRA eller likvärdigt).
• Grundläggande hårdvarufelsökning (datorer, skärmar, nätverk på användarnivå).
• Felsökning av skrivare, konferensutrustning och iOS/Android-enheter.
• Stark kommunikativ förmåga och kommunicerar flytande på svenska i tal och skrift.
• Förmåga att arbeta 100% onsite och med skiftgång (07:00-18:00).
Det är meriterande om du har
• Grundläggande kunskap om Intune.
• Förståelse för nätverk (DNS/DHCP) på användarnivå.
• Kunskap om MFA, VPN och RDP.
• Erfarenhet av onboarding/offboarding-flöden.
• Erfarenhet av arbete med externa leverantörer.
• Grundläggande Powershell-kunskaper.
• Erfarenhet från större organisationer.
• IT-inriktad gymnasieutbildning eller motsvarande.
• Relevanta certifikat.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Social
• Ordningsam
Vi ser att du som söker tjänsten är serviceinriktad och pedagogisk, tar ansvar och driver ärenden till lösning, är strukturerad och noggrann i dokumentation och har god prioriteringsförmåga. Du arbetar självständigt men har även gott samarbete med andra.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
