Jr Restaurangchef Växjö
Holy Greens AB / Kockjobb / Växjö Visa alla kockjobb i Växjö
2025-09-18
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Holy Greens AB i Växjö
, Jönköping
, Helsingborg
, Linköping
, Malmö
eller i hela Sverige
RESTAURANGCHEF TILL HOLY GREENS - Är du redo att leda med både hjärta och hunger?
Vi letar efter en grön superhjälte (utan mantel, men gärna förkläde) Vi på Holy Greens tror att mat kan förändra världen. Och det börjar i våra restauranger - med människor som brinner för hållbarhet, hälsa och service i världsklass. Nu söker vi en Jr Restaurangchef som inte bara vill hålla i rodret, utan också styra skutan mot nya höjder. Med andra ord: en doer, ledare, coach och kulturbärare - allt i ett.
Vad kommer du egentligen göra? Du kommer att: - Vara den självklara ledaren för restaurangen - den som håller ihop allt från första broccolihack till sista kvittorapport. - Skapa ett drömgäng av medarbetare genom att coacha, peppa och utveckla. - Se till att både gäster och kollegor lämnar restaurangen med ett leende. - Ha koll på siffrorna - och få dem att sjunga (läs: budget, försäljning, kostnader). - Bygga en arbetsmiljö där folk trivs, utvecklas och stannar - för att de vill, inte för att de måste.
Vi vet - det är mycket. Men du kommer inte vara ensam. Vi backar dig med smarta verktyg, schyssta riktlinjer och ett helt nätverk av likasinnade chefer. Och en grym distriktschef, såklart.
Vem är du då? Vi tänker att du: - Har jobbat som skiftledare eller liknande i minst två år. - Är trygg i allt från schemaläggning och rekrytering till restaurangsnack och ekonomisiffror. - Har koll på branschens riktlinjer (livsmedel, hygien, arbetsmiljö - vi gillar ordning och reda). - Pratar svenska och engelska som en stjärna. - Och viktigast av allt: du gillar människor. På riktigt.
Vad du får hos oss Förutom att få jobba i en kedja som odlar sin egen sallad, tänker cirkulärt och serverar mat med mening, så får du: - Ett värderingsstyrt företag med hjärtat på rätt ställe. - Massor av frihet under ansvar - vi litar på dig. - Verktyg, stöd och utbildning för att du ska utvecklas som ledare. - En plats där idéer välkomnas och förändringar skapas tillsammans. - Friskvårdsbidrag, schyssta villkor och en organisation i tillväxt.
Redo att kasta dig in i något meningsfullt? Sök redan idag - vi intervjuar löpande! Frågor? Hör av dig till Lisa på lisa@holygreens.se
Vi älskar frågor!
Holy Greens - Vi tror på riktig mat. På riktigt. Och vi tror på dig. Välkommen med din ansökan
ÖVRIG INFORMATION
Anställningsgrad: heltid med tillträde enligt överenskommelse Plats: Växjö Lön: Fast lön. Vi är anslutna till Visita och följer kollektivavtal Förmåner: Friskvårdsbidrag, förmånlig personallunch, sociala aktiviteter och trevligaste kollegorna. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holy Greens AB
(org.nr 556927-7055), https://holygreens.se Arbetsplats
Holy Greens Jobbnummer
9514868