Jobba som vikarie på förskolor i Söderort!
Söker du ett roligt och meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag?
Då är arbetet som vikarie hos oss på Precator Pedagogerna något för dig!
Du kommer att arbeta på olika förskolor och få prova på flera olika arbetsplatser och samla på dig värdefulla erfarenheter för framtiden. Vikarietjänsten kan leda till längre vikariat eller en fast anställning på de förskolor vi samarbetar med. Just nu söker vi förskolevikarier för uppdrag i södra samt centrala Stockholm!
Hos oss har du stor flexibilitet och kan arbeta utifrån ditt eget schema - vilket gör att tjänsten passar utmärkt att kombinera med studier. Det går även bra att arbeta fem dagar i veckan för dig som vill jobba heltid.
Om rollen
Som vikarie i förskolan ersätter du ordinarie personal vid frånvaro, ofta med kort varsel samma morgon. Tillsammans med övrig personal ansvarar du för barngruppen och deltar i lekar och aktiviteter både inomhus och utomhus. Du hjälper till vid på- och avklädning, deltar i pedagogiska måltider och är framför allt en närvarande vuxen för barnen.
Hos oss matchas du alltid personligt till dina uppdrag. Du har en personlig kontakt hos oss som stöttar dig när du behöver före, under och efter jobbet. Självklart får du en introduktion innan du börjar.
Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som har:
• Har avslutad gymnasieutbildning eller barnskötarutbildning
• Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Har tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar
• Är positiv och trygg i rollen som förebild
• Är beredd att ta ansvar och initiativ och vill samarbeta med andra
• Kan jobba minst 3 dagar i veckan (för studenter gäller minst 1 dag/vecka).
• Är beredd att jobba som du lovar
Så söker du jobbet
Skicka in din ansökan via länken i annonsen eller ansök direkt på vår hemsida. Bifoga CV samt personligt brev och intyg från relevanta utbildningar eller tidigare arbetsgivare. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
För att arbeta inom skola krävs ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret - beställ det redan idag via länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Precator Pedagogerna är specialister på kompetensförsörjning till förskolor och skolor. Vi hyr ut engagerade och kompetenta vikarier samt hjälper förskolor och skolor med rekrytering av kvalificerad personal. Våra uppdragsgivare finns i hela Sverige men främst i Stockholm och Uppsala.
Vi tänker långsiktigt i alla våra relationer, både i kontakten med våra konsulter och kunder. Som konsult får du möjlighet att prova olika arbetsplatser och hitta din drömarbetsplats. Samtidigt får våra kunder chansen att lära känna framtida medarbetare. Ett win-win koncept för alla parter! Så ansöker du
