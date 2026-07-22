Jobba som personlig assistent i Lycksele
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lycksele Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lycksele
2026-07-22
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Beskrivning av tjänsten som personlig assistent på timmar
Vi söker en person som kan vara vår kund behjälplig med allt i hennes vardag, så som matsituationer, hygien, förflyttning, skötsel av hemmet, aktiviteter mm
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Du behöver vara lugn, trygg, varm och omhändertagande
Vara nyfiken och intresserad av att kunna göra skillnad i vardagen för vår kund
Du behöver behärska det svenska språket i tal och skrift
Lyhörd
Glad & positiv
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Vid behov / timmar
Omfattning: Deltid
Arbetstid: Dag/kväll/natt
Tillträde: Snarast
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 10 augusti 2026, ansökningar gås igenom löpande. Tillsättning av tjänst kan ske innan sista ansökningsdatum. Vänta inte med din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8080363-2111325". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Fredsgatan 5 (visa karta
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852 36 SUNDSVALL Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
10009062