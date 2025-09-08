Jobba remote - Starta idag
JOBBA VIA DIN SMARTPHONE/MOBIL/DATOR
• När det passar dig! Börja redan idag - Snabbt och Enkelt.
Uppdraget går ut på att utföra online-undersökningar via din mobil eller dator.
Du får betalt till för varje slutförd undersökning.
Du kommer även bli inbjuden till olika betalda gruppdiskussioner, fokusgrupper, UX-tester och användartester som normalt ger 500-1500kr per gång. Dessa utförs vanligtvis online.
Du får därmed med möjligheten att få din röst hörd och var med att påverka framtidens varor och tjänster - och samtidigt få Betalt för dina åsikter! Vi söker efter folk i hela Sverige.
Detta är ett extrajobb som du kan kombinera med andra jobb och studier.
Vi erbjuder:
Flexibelt jobb
Jobba hemifrån när det passar dig
Inga förkunskaper krävs
Grundläggande svenska
Du har en smartphone/dator
Gå med i vår panel via denna länk (tar endast 1 minut):
Gå med här https://activeresearch.se/panelen
Varmt välkommen!
