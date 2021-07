Jobba med tennis: Tennistränare till Stockholm kommune - Stockholm Sport Academy If - Instruktörsjobb i Stockholm

Stockholm Sport Academy If / Instruktörsjobb / Stockholm2021-07-08Stockholm Sport Academy är en dynamisk organisation där ingen dag är den andra lik. Vi är i dag en av Sveriges ledande sportskolor och bedriver träning för barn, ungdomar & vuxna. Att arbeta på Stockholm Sport Academy är roligt och nytänkande. Det är en växande organisation med ett stort utbud av utvecklande tjänster. Vår målsättning är att du som medarbetare växer med organisationen.Vi har vår bas på Tennisstadion samt Gymnastik- & Idrottshögskolan GIH på Östermalm. En dag i veckan undervisar vi även på Lidingö samt Södermalm.Tränarteamet undervisar i positiv anda och trivs ihop. Förutom tränarträffar arrangeras interna utbildningar 1-2 gånger per termin och personlig feedback från Headcoach ges kontinuerligt.Stockholm Sport Academy grundades 2003 och är fortfarande en ung, växande organisation där det är nära mellan idé och handling. Det finns stora möjligheter för dig som medarbetare att växa med organisationen vara med och påverka och utveckla.Vi söker dig som:Har tidigare tränarerfarenhetÄr insatt i det moderna tennissystemet med mjuk- mid- & hårdbollÄr ordningsam och struktureradHar en god spelstyrkaViktigast av allt är att du "brinner" för tennis och undervisning!Stockholm Sport Academy är en dynamisk organisation där ingen dag är den andra lik. Vi är i dag en av Sveriges ledande sportskolor och bedriver träning för barn, ungdomar & vuxna. Att arbeta på Stockholm Sport Academy är roligt och nytänkande. Det är en växande organisation med ett stort utbud av utvecklande tjänster. Vår målsättning är att du som medarbetare växer med organisationen.Vi har vår bas på Tennisstadion samt Gymnastik- & Idrottshögskolan GIH på Östermalm. En dag i veckan undervisar vi även på Lidingö samt Södermalm.Som tennistränare undervisar du eftermiddag/kväll och helger. Utöver den dagliga verksamheten finns det möjlighet att vara med och undervisa på dagläger under skollov.Tränarteamet undervisar i positiv anda och trivs ihop. Förutom tränarträffar arrangeras interna utbildningar 1-2 gånger per termin och personlig feedback från Headcoach ges kontinuerligt.2021-07-08Sista dag att ansöka är 2021-08-06Stockholm Sport Academy IfKarlavägen 1211431 Stockholm5853277