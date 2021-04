Jefferson Wells söker en inköpsassistent till Örebro! - Experis AB - Kontorsjobb i Örebro

Experis AB / Kontorsjobb / Örebro2021-04-07Just nu söker vi en serviceinriktad och ambitiös inköpsassistent med placering i Örebro. Gillar du att arbeta självständigt med stora kontaktnät? Då kanske det är dig vi söker! Här erbjuds du möjligheten att ingå i ett lösningsorienterat inköpsteam som gillar att samarbeta. Ansök redan idag!Om rollenI rollen som inköpsassistent kommer du främst att fungera som stöd till övriga roller på inköpsavdelningen, men du kommer även samarbeta med flertalet andra funktioner inom verksamheten både internt och externt. Det här är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd hos oss på Jefferson Wells men arbetar hos vår kund. Uppdraget startar i början av juni och beräknas pågå i nio månader.Som inköpsassistent hos vår kund har du ett självständigt och engagerande arbete som inkluderar ett stort kontaktnät både internt och externt. Du har möjlighet att utvecklas inom arbetet och på sikt få ett större ansvar.I rollen ingår även arbetsuppgifter som:* Administration och hantering av hyresavtal* Att ge support och svara på frågor om vårt intranät* Hantering och bevakning av funktionsbrevlådor* Uppdateringar i inköpssystemet* Att sköta administration av avtal och övrig dokumentation avseende fysiska och elektroniska arkivetOm digFör att lyckas i rollen som inköpsassistent hos vår kund är det viktigt att du är noggrann, gillar siffror och trivs med att arbeta i system. I ditt arbete ser vi att du är självgående, flexibel och kan hantera många arbetsuppgifter samtidigt. Vidare behöver du vara kommunikativ och bra på att samarbeta.2021-04-07* Gymnasial utbildning inom ekonomi, administration eller motsvarande* Goda kunskaper i Excel* Tidigare arbetslivserfarenhet inom administration, gärna från en inköpsavdelning* Flytande i tal och skrift i svenska och engelska* Förmåga att kunna arbeta strukturerat och självständigtDet är meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom inköp, logistik eller ekonomi och är en van användare i systemet SAP.Erbjudande som konsultSom konsult på Jefferson Wells erbjuds du möjligheten att utveckla dina kunskaper i uppdrag hos några av Sveriges största företag inom flera olika branscher. På Experis är vi stolta över våra konsulter och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi har höga förväntningar på dig, men i gengäld erbjuder vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Vi arbetar tillsammans med din karriärplan, så att både du och din konsultchef har förståelse för just dina mål och vilka kompetenser som du vill utveckla.Våra konsulter erbjuds en trygg anställning inom kollektivavtal, med bl.a. övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar. Vi strävar efter att våra anställda ska spegla den mångfald som finns i befolkningen och vi välkomnar sökanden med alla bakgrunder och ursprung!Om Jefferson WellsJefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på att finna skickliga personer inom teknik, ekonomi, ledarskap men även marknadsföring, försäljning och HR är viktiga delar av vår verksamhet. Vi vänder oss till talanger som vill ta nästa steg i karriären. Genom att kombinera vår branscherfarenhet med vår kunskap om kandidatens potential, får vi såväl talanger som verksamheter att växa och utvecklas. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup.Sök tjänsten idag!Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen. För frågor kopplade till tjänsten vänligen kontakta ansvarig konsultchef Alexander Eklöf på alexander.eklof@manpower.se . Vi kan komma att tillsätta uppdrag redan innan ansökningstiden passerat, så skicka in din ansökan i dag!Varaktighet, arbetstidDeltid TemporaryNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-05Experis AB5676892