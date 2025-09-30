Javautvecklare till biljettplattform
2025-09-30
Vi söker en driven Javautvecklare till biljettplattform inom offentlig sektor i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag på heltid med stort fokus på samarbete och flexibilitet i nära samarbete med kunden.
Uppdraget
Vi söker en driven Javautvecklare med erfarenhet av modern, funktionell Java-programmering och molninfrastruktur. Rollen innebär att utveckla, drifta och vidareutveckla molnbaserade tjänster i ett större distribuerat och eventbaserat ekosystem. Du kommer arbeta i agila team med fokus på robusta, säkra och skalbara lösningar, samt bidra till automatiserad bygg- och deploymentsprocess.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Utveckla backend-tjänster för försäljning och betalningar i olika försäljningskanaler.
Arbeta med backend för försäljning via egna och externa ombud.
Ansvara för ekonomisk rapportering och uppföljning.
Utveckla system för kundtjänststöd.
Hantera integrationer mot externa digitala återförsäljare enligt nationella standarder.
Arbeta med infrastruktur och övervakning i molntjänster.
Utveckla molntjänster i AWS med Java, Spring och Docker.
Arbeta i automatiserade bygg- och deploymentmiljöer som Jenkins.
Delta i arbete med distribuerade och eventbaserade system.
Ingå i tvåveckors sprintar med kontinuerliga releaser.
Delta i beredskapstjänstgöring med ersättning enligt överenskommelse.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Högskoleutbildning, eller högre, inom datateknik eller liknande ELLER 8 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling
Minst 5 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av systemutveckling.
Minst 3 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av systemutveckling med Java 11 eller senare.
Minst 2 års erfarenhet att ha arbetat med att bygga upp, drifta och utveckla i AWS under de senaste 5 åren.
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av att jobba i automatiserade CI/CD bygg- och deployment-miljöer, t.ex. Ansible, Jenkins, CircleCI, Gitlab Pipelines.
Minst 1 års erfarenhet av att jobba med containers, t.ex. Docker.
Meriterande
Erfarenhet av eventbaserade/distribuerade system under minst ett uppdrag .
Minst 1 år dokumenterad arbetslivserfarenhet av Spring och/eller Spring Boot.
Erfarenhet av att ha arbetat med funktionell och modern javaprogrammering under minst ett uppdrag.
Erfarenhet av att ha arbetat med databaser under minst ett uppdrag.Dina personliga egenskaper
Kommunikativ
Lösningsfokuserad
Analytisk
Engagemang
Villighet att lära sig nytt och utveckla sig själv
Självgående
Lagspelare
Tar ansvar för ledning av sitt arbete Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
