Javautvecklare, Sigma IT, Stockholm

Sigma IT AB / Elektronikjobb / Stockholm2019-12-25Sigma söker systemutvecklare med goda kunskaper inom Java EE eller Java SE som vill bli en del av vår kärnverksamhet. I denna roll arbetar du som konsult med huvudfokus på Java och med vilja att lära dig nya ramverk och verktyg. Vi söker dig som har arbetat ett par år inom utveckling, är bekväm med objektorienterad programmering och som vill bli en del av ett team där utveckling och kompetens står i fokus. Skicka in din ansökan idag och ta chansen att bli en del av oss!Hur ser rollen ut?Som systemutvecklare med inriktning Java hos oss arbetar du i stora komplexa projekt ute hos kund där du får möjlighet att utveckla dina kunskaper inom systemutveckling. Uppdragen och dess utformning är varierande och matchas mot just din kompetens!2019-12-25För denna roll söker vi dig som vill vara med och göra oss till det mest framgångsrika IT-konsultbolaget. Här kommer du att få jobba med kompetenta och stöttande kollegor och du får möjlighet att jobba med en bred uppsättning av stora organisationer i Storstockholm.Vi tror att du har:Minst tre års erfarenhet inom Java (J2EE/J2SE)Erfarenhet av gränssnittsprogrammeringGoda kunskaper i SQLKunskap inom versionshanteringssystemTalar och skriver svenska samt engelska flytandeFör att passa i rollen som Javautvecklare hos oss tror vi att du har arbetat minst fyra år i ett agilt team. Du har arbetat med hela stacken, allt ifrån databas till gränssnittsprogrammering med fokus på Java (J2EE/J2SE) med kunskaper inom versionshanteringsverktyg. Självklart är det meriterande att ha praktisk erfarenhet inom molntjänster, CI/CD, TDD och DevOps.Dina personliga egenskaper är viktiga för oss då vill behålla den atmosfär vi har idag. Våra medarbetare kännetecknas av en affärsmässig och kundorienterad inställning, samt förmåga att snabbt ta till sig ny information och omvandla den till kreativa lösningar. Du respekterar dina kollegor och har en stark vilja att dela med dig av dina kunskaper till andra samt lyssna och lära.Vi letar efter personer som säger VI och inte JAG.Sist men inte minst, vi vill att du skall fortsätta att utvecklas och ha kul på jobbet!Hur är Sigma som arbetsgivare?Inom Sigma finns det en uttalad utmaning som genomsyrar alla uppdrag och företaget som helhet: finns det en smartare lösning så hittar vi den. En strävan som varje dag utmanar oss och låter oss att tänka utanför de givna ramarna och tillsammans med våra kunder ta de modiga beslut som krävs för att skapa utveckling.Vi erbjuder problemlösning, allt från att utveckla ett nytt system till att designa en webbshop eller något annat där vår breda och spetsiga kompetens inom teknik kommer till sin rätt. Våra uppdrag har ofta internationell karaktär, därför är flytande svenska och engelska i tal och skrift är en naturlig del i arbetet. Konsultuppdragen finns dels på vårt kontor och oftast hos våra kunder, därför är resor i närområdet en del av vardagen.Varmt välkommen att skicka in din ansökan nedan. Vid frågor är du mycket välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Inna Nikichina, inna.nikichina@sigma.se . Urval sker löpande så ansök redan idag!Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratFast + RörligSista dag att ansöka är 2020-01-25Sigma IT AB5019263