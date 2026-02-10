Java Backend-utvecklare
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren och driven systemutvecklare inom Java backend för ett verksamhetskritiskt initiativ med fokus på modernisering av utbetalningsflöden. Du blir en del av ett agilt utvecklingsteam där Scrum och skalad Scrum tillämpas, och arbetar i en modern it-miljö med containerbaserad drift. Uppdraget omfattar både nyutveckling och vid behov förvaltningsnära arbete, med tydligt fokus på leverans, kvalitet och samarbete.
I rollen förväntas du även bidra till kompetensöverföring och kunskapsdelning i teamet.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla backend-tjänster i Java i en distribuerad, tjänsteorienterad miljö
Arbeta med containerbaserade lösningar och driftsättning i Kubernetes-baserad plattform
Delta i agilt teamarbete enligt Scrum/skalad Scrum, inklusive planering, refinements och leveranser
Bidra vid behov i förvaltningsnära utvecklingsarbete och förbättringar i befintliga lösningar
Stödja teamet genom aktiv kunskapsdelning och kompetensöverföring
KravMinst 4 års erfarenhet (under de senaste 6 åren) av systemutveckling i Java på distribuerad tjänsteorienterad plattform
Minst 2 års erfarenhet av systemutveckling i containerteknik med Kubernetes
Erfarenhet av modern Java, minst version 17
Flerårig erfarenhet av agil systemutveckling
Flytande svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta under sekretess (underteckna sekretessförbindelse)
MeriterandeSpring Boot
Red Hat OpenShift
ArgoCD och Helm
RabbitMQ
Git och Bitbucket
Jenkins
JPA/Hibernate
NooBaa/S3-buckets (ObjectStore)
Integrationer via REST
Erfarenhet från större it-organisation (minst 100 anställda)
Databasmodellering och avancerad SQL (t.ex. databasskript och komplexa utsökningar)
Jira
