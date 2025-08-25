IT-tekniker till Service Desk (SUA)
TechServices IT Modica AB / Supportteknikerjobb / Staffanstorp Visa alla supportteknikerjobb i Staffanstorp
2025-08-25
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TechServices IT Modica AB i Staffanstorp
, Malmö
, Eslöv
, Trelleborg
, Växjö
eller i hela Sverige
Om TechServices IT AB
TechServices IT AB är ett växande IT-konsultbolag som levererar högkvalitativa tjänster till några av Nordens största företag och myndigheter. Som konsult hos oss blir du en del av ett engagerat team som sätter kunskap, utveckling och gemenskap i första rummet. Vi erbjuder en trygg anställning, kompetensutveckling och möjligheten att arbeta i spännande uppdrag hos ledande aktörer på marknaden.
Om uppdraget / Om kunden
Vi söker nu en IT-tekniker till en säkerhetsklassad Service Desk hos en av våra kunder inom energibranschen. Placering är antingen Ringhals eller Forsmark.
I detta uppdrag kommer du att arbeta nära verksamheten och tillsammans med kunniga IT-kollegor forma och utveckla den nya Service Desk-funktionen. Du blir en del av ett team som har ett nära samarbete med en internationell Service Desk och som just nu driver ett pågående integrationsprojekt med fokus på förbättringar och effektivisering.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Som IT-tekniker ansvarar du för att:
Hantera och lösa både standardiserade och mer komplexa IT-ärenden
Arbeta enligt etablerade processer (ITIL)
Identifiera, diagnostisera och lösa problem i nära samarbete med övriga supportteam
Installera och administrera klientnära utrustning som datorer, skrivare och mobiltelefoner
Bidra till kunskapsdatabas, dokumentation och ärendehantering
Delta i projekt och bidra till kontinuerlig förbättring av arbetssätt och rutiner
Vem är du?
Vi söker dig som har en stark servicekänsla, ett genuint IT-intresse och en vilja att utvecklas. Du är lösningsorienterad och trivs i en miljö där både självständigt arbete och teamarbete är viktiga delar.Kvalifikationer
Gymnasieexamen, helst inom IT/teknik
Tidigare erfarenhet av Service Desk i säkerhetsklassad miljö (SUA)
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Kunskap om PC, skrivare, mobiltelefoner, nätverk och servrar
Erfarenhet av Microsoft AD, SCCM och Exchange
Kunskap i Windows-miljöer och SAP
Erfarenhet av dataadministration (Tickets, Assets, Licenser)
Vana vid ärendehantering i BMC RemedyDina personliga egenskaper
Lojal och noggrann med hög integritet
Anpassningsbar och öppen för förändringar
Ansvarstagande och villig att utvecklas i yrkesrollen
Vi erbjuder
Som konsult hos TechServices IT AB får du tryggheten av en fast anställning samtidigt som du får möjlighet att arbeta i spännande uppdrag hos några av Nordens mest välkända företag och myndigheter. Vi lägger stor vikt vid din utveckling och trivsel.
Vi erbjuder bland annat:
Fast lön och en trygg anställning
Försäkringslösningar och pensionsavsättning
Kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet till certifieringar
Tillgång till ett brett nätverk av erfarna kollegor
Stöttning från dedikerad konsultchef genom hela uppdraget
Spännande och varierande uppdrag hos attraktiva kunder
Kravmatris - vänligen fyll i och bifoga i din ansökan
För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du besvara nedanstående:
Beskriv din erfarenhet av systematisk felsökning (antal år + exempel på uppdrag).
Beskriv din erfarenhet av support för skrivare och konferensrum (antal år + exempel på uppdrag).
Beskriv din erfarenhet av att ge användarstöd när fjärrstyrning inte fungerar (antal år + exempel på uppdrag).
Beskriv din erfarenhet av installation och leverans av datorer, telefoner och annan klientnära IT-hårdvara (antal år + exempel på uppdrag).
Beskriv din erfarenhet av dokumentation i kunskapsdatabaser och ärendehanteringssystem (antal år + exempel på uppdrag).
Har du goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift? (Ja/Nej + kort beskrivning).
Har du B-körkort? (Ja/Nej).Så ansöker du
Vänligen skicka in din ansökan med CV och ifylld kravmatris så snart som möjligt - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: rekrytering@techservicesit.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TechServices IT Modica AB
(org.nr 559450-2881)
Köpmannagatan 22 (visa karta
)
245 65 HJÄRUP Arbetsplats
TechServices IT Jobbnummer
9474544