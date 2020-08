IT-tekniker till IT Klient & Skrivare, Varberg - Region Halland - Supportteknikerjobb i Varberg

Prenumerera på nya jobb hos Region Halland

Region Halland / Supportteknikerjobb / Varberg2020-08-26Om arbetsplatsenPå avdelningen arbetar vi med tjänsterna Klient och Utskrift.Vårt uppdrag är att serva verksamheten med en funktionell arbetsplats rörande dessa områden. Avdelningen hanterar över 8000 datorer och 3000 skrivare inom Region Halland och består av 20 medarbetare placerade antingen i Varberg eller Halmstad. Vårt uppdrag sträcker sig över hela regionen. Central administration och support är därför nödvändigt och vikten av att vi har fungerande processer och verktyg för att hantera detta är stor. All paketering och distribution av applikationer sköts centralt via våra deploymentverktyg, men även arbete på plats hos kund, utställ/utbyte av datorer och skrivare hanteras av vår avdelning.Din roll hos ossVi söker nu en medarbetare till avdelningen IT Klient & Skrivare.Som IT-tekniker består de vanligaste arbetsuppgifterna av att ge IT-support, felsöka samt agera resurs i systemförvaltningen av de datorer och skrivare som finns ute bland verksamheterna i Region Halland. I arbetet ingår även dokumentation och 2:nd line support till vår Servicedesk samt deltagande som resurs i olika projekt och uppdrag. Enstaka telefonpass i vår Servicedesk kan också förekomma.Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp, uppdraget kan sträcka sig över hela Region Halland geografiskt. Arbetet kan lika mycket handla om utbyte av datorer eller skrivare så som djupare felsökning tillsammans med olika specialister som finns i verksamheten.2020-08-26Du som söker har branschspecifika kurser inom IT. Vi ser också att du har:- God teknisk kompetens och förståelse av datorns komponenter och operativsystem baserat på PC och Microsofts OS.- Erfarenhet av att arbeta med cmd eller bat script.- Förståelse för hur Windows register fungerar.- Vana av att självständigt kunna söka lösningar på dator-relaterade problem samt avancerad felsökning av operativsystem, mjukvara samt skrivare.- Dokumenterad praktisk erfarenhet av support på Win7/Win10 datorer.Meriterande är erfarenhet av central administration och deployment av datorer i större IT-miljö och god förståelse kring vmware och tunna klienter.Vi söker dig som är tekniskt intresserad och vill arbeta med teknisk service och support. Du är engagerad, noggrann, lösningsorienterad, nyfiken och initiativrik utan problem att följa riktlinjer och framtagna processer. Din sociala förmåga är god då du i det dagliga arbetet har kontinuerlig dialog med våra kunder. Då detta uppdrag kräver stor noggrannhet, dokumentation och kontinuitet kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi arbetar med ständigt förbättringsarbete och ser gärna att du är en person som är intresserad av att driva och förbättra arbetsflöden.Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift krävs.Körkort B erfordras.Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Varmt välkommen med din ansökan!Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland ­ - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa!Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-13REGION HALLAND5334611