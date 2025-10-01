IT-tekniker Servicedesk
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Kommunstyrelsens förvaltning är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och fungerar som kansli åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. Med cirka 130 medarbetare driver vi strategiska frågor i hela organisationen., samordnar kommunövergripande arbete och stöttar både den politiska ledningen och övriga förvaltningar. Förvaltningen består av kommunledning, ekonomi och styrning, HR och lön, IT och digitalisering, kommunikation samt näringsliv och marknad.
Mjölby kommuns IT- och digitaliseringsavdelning tillhör Kommunstyrelsens förvaltning och ansvarar för IT-drift och teknisk förvaltning för Mjölby och Vadstena kommuner. Vi är en arbetsplats med högt i tak och stort utrymme för personligt ansvarstagande och utveckling. Vi är i dag ca 20 medarbetare fördelat på grupperna administration, servicedesk, nätverk, system och klient.
Motiveras du av att hjälpa andra med IT-relaterade supportfrågor?
I rollen som IT-tekniker karbetar du i ett sammansvetsat team som tillsammans arbetar nära våra kunder via telefonsupport och även till våra besökare. Du kan även behöva åka ut till våra kunder för att ge teknisk support.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att hantera, felsöka och lösa inkommande incidenter och serviceförfrågningar via telefon och ärendehanteringssystem. Du arbetar med första linjen i vår Servicedesk varav en teknisk förståelse och kompetens är av betydelseI arbetsuppgifterna ingår även dokumentering och registrering av ärenden.
Tillsammans med de andra IT-teknikerna i Servicedesk bidrar du till att förbättra rutiner och processer inom supporten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Tre-årig gymnasieutbildning, gärna med datateknisk inriktning
* Minst 6 månaders erfarenhet av IT-support
* God kunskap kring Microsoft 365 och Windows 11
* Goda kunskaper i att administrera Active Directory och Exchange
* Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift
* B-Körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
* Erfarenhet av att delta i projekt
* God kännedom om kommunal verksamhet
* Erfarenhet av ex SCCM, ITIL och att arbeta med olika processer
* Erfarenhet av support av mobila enheter såsom Ipads, mobiltelefoner och Chromebooks
För att lyckas i rollen är det viktigt att du månar om god service och på ett pedagogiskt sätt kan förklara IT för användare med olika bakgrundskunskaper. Du är en ödmjuk person som inser värdet av att vara avdelningens ansikte utåt. Du har ett professionellt bemötande mot såväl kunder som dina kollegor.
Du är lyhörd för kundens behov och kan hantera komplexa situationer genom att dra väl genomtänkta slutsatser samt skapar fungerande lösningar. Du bidrar till en god teamkänsla och tar ansvar för den gemensamma leveransen i form av hög service och effektivt arbetssätt. Du har förmågan att följa instruktioner, procedurer, lagstadgade krav och policy samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner.
Vi erbjuder:
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
