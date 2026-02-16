IT-tekniker
2026-02-16
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.

Habilitering & Hälsa Tolk söker nu tekniker med placering i Skövde.
Habilitering & Hälsa Tolk söker nu tekniker med placering i Skövde.
Tolkverksamheten vänder sig till personer som är döva, personer med dövblindhet, personer med hörselnedsättning samt personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Vår service är också till för personer som kommer i kontakt med ovanstående grupper. Tolkverksamheten erbjuder vardagstolkning inom hela Västra Götalandsregionen. Tolkverksamheten erbjuder tolkservice dygnet runt, årets alla dagar. Syftet är att utifrån tolkanvändarens behov göra kommunikation möjlig genom olika tolkmetoder. Tolkservicen utförs med hög tillgänglighet och bred kompetens. Tolkverksamhetens personal består av teckenspråks-/dövblindtolkar, skrivtolkar/vuxendövtolkar, talstödstolkar och administrativ personal.
Tolkverksamheten är uppdelad i Tolkområde Norr med kontor i Vänersborg och Skövde och Tolkområde Söder med kontor i Göteborg och Borås samt en administrativ enhet med kontor i Vänersborg. Du kan läsa mer om Tolkverksamheten på vår webbplats. http://www.vgregion.se/hoh
Vi erbjuder en varierad arbetsdag med stort egenansvar. Ett välkomnande team och en arbetsplats som värdesätter samarbete och utveckling.
Arbetet utgår i första hand från Skövde, men vid behov finns det möjlighet att arbeta på distans vissa dagar.
Urval sker löpande - skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökanDina arbetsuppgifter
Som IT-tekniker hos oss kommer du att:
Ge support till användare både på plats och på distans
Installera, konfigurera och underhålla datorer, mobila enheter och annan utrustning
Felsöka nätverk, system och programvaror
Stötta personal och externa användare i hur tekniken kan användas på bästa sätt
Medverka i mindre projekt och utvecklingsarbeten inom IT-området
Bidra med pedagogisk guidning när digitala verktyg behöver förklaras eller introduceras
Utgöra ett stöd för att de olika digitala kommunikationskanalerna fungerar vid tolkningKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning, 3-årig, med inriktning IT, teknik eller motsvarande kunskaper
Meriterande är om du har någon pedagogisk påbyggnadsutbildning inom IT området
Goda tekniska kunskaper inom datorer, nätverk och Microsofts tjänster
Förmåga att ge tydlig, lugn och anpassad användarsupport
Erfarenhet av eller intresse för pedagogik - t.ex. kurser, uppdrag, eller vana att vägleda andra
Erfarenhet från habilitering- och rehabiliteringsverksamhet är meriterande
God samarbetsförmåga och servicekänsla
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
B-körkort är ett krav då arbetet medför resor i tjänsten
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/31". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Habilitering & Hälsa, Tolk, Skövde Kontakt
Kristina Jason 0703570529,kristina.jasson@vgregion.se Jobbnummer
9745812