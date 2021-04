IT-tekniker - Adding People AB - Supportteknikerjobb i Jönköping

Adding People AB / Supportteknikerjobb / Jönköping2021-04-06VILKA ÄR VI?Volati Handel Service är en affärsenhet i affärsområde Salix Group, ett av tre affärsområden inom Volati-koncernen. Hos oss har vi samlat kunskap och kompetens för att hantera typiska stabs- och servicefunktioner åt andra affärsenheter i affärsområdet Salix Group.Det som i andra organisationer ses som stödprocesser är vår Core Business! Övriga affärsenheter kan därmed helt koncentrera sig på sina respektive kärnverksamheter. Vårt uppdrag inom Lager & logistik, IT, ekonomi och Miljö & Kvalitet utför vi idag på två siter i Malmö och Vetlanda, där vi är cirka 120 kollegor som ständigt arbetar med att underlätta och förbättra arbetet för övriga affärsbolag inom Salix Group.I ditt uppdrag som IT-tekniker kommer du främst arbeta med ett antal av våra kunder i, och i närheten av, Småland:Kellfri är en helhetsleverantör av prisvärda produkter med svensk konstruktion för lant- och skogsbruk. Habo Gruppen är smidesverkstaden som utvecklats till ett av Nordens ledande företag inom funktionella beslag och inredningsdetaljer. T-Emballage Bygg levererar pålitliga bygglösningar till såväl industrin som bygghandeln och T-Emballage Förpackning jobbar med olika typer av förpackningslösningar. Givet företagens placering tror vi att du bor i Jönköpingstrakten.VAD ERBJUDER VI?Som IT-tekniker jobbar du med att lösa incidenter/problem, förfrågningar och beställningar kopplade till system och applikationer som används av koncernens anställda - främst mot bolagen Kellfri, Habo Gruppen, T-Emballage Bygg och Förpackning.För att förtydliga jobbet så är vi kort och gott koncernens IT-avdelning. Du kommer vara på plats 1-2 dagar i veckan hos de olika bolagen på ett rullande schema som du planerar. När du är på plats hjälper du användarna med alla sorters IT-utmaningar -exempelvis service desk/support-ärenden, best practice-hantering av Microsoft 365-applikationer och konfigurering av diverse system främst inom Microsoft.Jobbet om IT-tekniker innebär stor frihet under ansvar, du får träffa mycket människor och bör gilla att användarna hör av sig om hjälp med olika utmaningar. Vårt motto är att "Vi fixar det!"Du tillhör IT-avdelningen, som idag består av sex personer med en bred skala av kompetens, där vi ansvarar för daglig drift av system, nätverk och applikationer samt användarnära tjänster inom Microsoft 365.Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande uppgifter och problemlösningar som ständigt utvecklar din kompetens inom olika områden.DETTA KAN DU.I arbetet ingår att ha kontinuerlig användarkontakt för att effektivt kunna lösa inkomna ärenden. Du bör därför ha bred kompetens inom IT, och tycka om att lösa incidenter/problem samt vara serviceinriktad med kunden i fokus. Du gillar att arbeta i projektform och att lära dig nya saker. Detta kan vara ditt andra jobb efter examen, eller första - beroende på nivå av IT-kompetens. Vi ser gärna att du trivs i en roll där du stöttar och utbildar slutanvändarna så att de blir effektivare i sitt dagliga arbete.Gärna 1-2 års erfarenhet av incidenthantering kopplat till Windows serverplattform samt administrationskompetens inom Microsoft 365.Relevant eftergymnasial IT-utbildning alternativt motsvarande erfarenhet.Stort generellt intresse för IT/IT-drift.Öppen för, och pådrivande, att kompetensutvecklas och kompetensutveckla dina användare.Gillar problemlösning.Mycket god vana vid tjänsterna som ingår i Microsoft och framförallt Microsoft 365.Svenska och engelska i såväl tal som skrift.DETTA ÄR DU.Vi söker dig som är driven, ambitiös och som har ett stort intresse för problemlösning såväl på egen hand som tillsammans med kollegor och användare. Vidare är du öppen för att kompetensutvecklas och har lätt för att ta till dig och lära dig mer inom användarnära IT-tjänster.Du är mer allround än specialist. Du gillar att arbeta med support och trivs även på fältet hos våra användare. Du är lugn och förtroendeingivande och ger kunden en känsla av säkerhet och trygghet. Att arbeta självständigt med stort eget ansvar är något som triggar dig!BRA ATT VETA.Tillsvidareanställning heltid.Placeringsort Jönköping/Habo eller Vetlanda, dock så kommer du även behöva vara på plats hos Kellfri i Skara 1-2 dagar/vecka.B-körkort ett krav.Du rapporterar till IT-chef.Visa ditt intresse snarast, dock senast den 2 maj 2021.Vid eventuella frågor kontakta Cecilia Björkegren 0707-90 64 45, eller Ida Jergell 0737-06 80 80.2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-05-02adding PEOPLE ABSkiffervägen 255303 JÖNKÖPING5674650