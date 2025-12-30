IT-supporttekniker
2025-12-30
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
, Norrköping
, Södertälje
, Finspång
, Järfälla
Vår kund i Södermanland söker servicedesktekniker och onsitetekniker. Kunden hanterar alla typer av ärenden som har anknytning till vårdsystem, IT eller telefoni med allt från felanmälningar, beställningar, användarstöd, förfrågningar samt önskemål men även behörighetshantering.
Denna annons gäller för ett återkommande behov, vilket innebär att vi kontinuerligt söker kompetenta medarbetare för rollen som IT-support. Uppdragen sker på plats i antingen Eskilstuna eller Nyköping. Vi söker därför dig som vill hålla dörren öppen för nya möjligheter och som är redo att ta nästa steg i din karriär när rätt uppdrag dyker upp.
Resor kan förekomma i tjänsten, därav är B-körkort ett krav.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Som IT-supporttekniker kommer du att ha kundkontakt och hjälpa användare med deras problem. Kundkontakten sker främst via telefon och problemen kan variera. Du ska självständigt felsöka och hitta lösningar på tekniska problem och anpassa installation av datorer samt program för att passa företagets behov. Du kommer att arbeta med support av Windows operativsystem och standardapplikationer samt vara ett dagligt användarstöd till hela organisationen via telefon och ticketsystem.
Din profil och kvalifikationer
För att lyckas i rollen tycker du om kundkontakt och är en stjärna på problemlösning. Du har god kommunikativ förmåga, både med kund och kollegor. Som person är du självgående, flexibel och är analytisk i din felsökning. För att trivas i denna roll tror vi att du har ett brett IT-intresse och drivs av att utveckla nya kompetensområden. Du är en teamspelare som gillar att arbeta i en dynamisk miljö.Krav* Erfarenhet av att arbeta i Active Directory och Azure AD/Entra ID* Kunskaper inom Microsoft Office 365 och Citrix
• Erfarenhet av ärendehantering, telefonsupport och support med fjärrstyrningsverktyg
• Tala och skriva både svenska och engelska flytande
• B-körkort
Meriterande
• Utbildning inom IT
Arbetstider är för närvarande måndag till fredag uppdelat på två olika arbetspass (7-16 eller 8-17) men kan komma att ändras efter verksamhetens behov.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Elise Haglund elise.haglund@eccera.com Jobbnummer
9666182