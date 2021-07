IT-Specialist med inriktning inom MS 365 och Azure till DJV Cons - Djv Consulting AB - Supportteknikerjobb i Stockholm

Djv Consulting AB / Supportteknikerjobb / Stockholm2021-07-07DJV Consulting befinner sig i en spännande tillväxtfas och har nu startat ett nytt affärsområde inom IT drift och support för att bli en bredare helhetsleverantör inom IT. Därför letar vi nu efter nya kollegor som vill bli en del av DJV familjen.DJV har ambitionen att bygga ett starkt team med IT-specialister & Supporttekniker som kommer stödja våra kunder i deras utmaningar. Detta är ett perfekt tillfälle för dig som vill vara med i starten på en resa där vi ska bygga upp ett starkt team och som trivs i rollen som konsult.Om DJV ConsultingDJV Consulting startades år 2014, men har en historia ända tillbaka till 1980 talet vilket gör att vi har över 20 års erfarenhet att hjälpa våra kunder att driva igenom förändringar, innovationer, processer, projekt-/uppdragsledning, organisationsutveckling, styrning och best practice med beprövade och moderna verktyg. Idag fokuserar bolaget helt på IT och verksamhetsnära konsulttjänster, både med egna anställda och med ett stort underkonsultnätverk.Såhär beskriver du dig själv:ServiceinriktadFlexibelAnsvarstagandeKommunikativGod samarbetsförmågaDuktig problemlösareHög social kompetensVi söker dig som:Har god kunskap i Windows 10, Microsoft/Office 365, Azure, Active Directory, Server, nätverk (TCP/IP) och mobila enheterHar grundläggande kunskap i SCCM, Intune och PowershellHar erfarenhet av ärendehanteringssystemHar en IT-relaterad eftergymnasial utbildningHar minst 3-5 år års erfarenhet av IT-supportDet är meriterande om du:Har kunskap inom Linux/Unix, VMware, databaser och backuplösningarHar certifieringar inom Microsoft/Office 365Har certifieringar inom AzureHar certifiering inom ITILHar certifiering inom Cisco (CCNA)Har erfarenhet/insikt i agila metoderDu får:En plats i ett bolag som drivs av värderingarna Smart, Stolt, GlädjeDe verktyg och den kompetensutveckling du behöverEn dedikerad chef och mentor med lång erfarenhet inom Drift och supportSpännande och utvecklande uppdrag hos marknadsledande kunderÅrlig utveckling anpassad för dig för att möta marknadens kravMarknadsmässiga förmånerVi tar emot ansökningar löpande till denna tjänst. Skicka gärna in ditt CV och personligt brev idag, så hör vi av oss!2021-07-07Sista dag att ansöka är 2021-08-31Djv Consulting ABRegeringsgatan 8811139 Stockholm5852854