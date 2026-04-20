IT-specialist inom SEK Batch
2026-04-20
Publiceringsdatum2026-04-20Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett uppdrag där stora företagskunders betalningsflöden är i fokus. Här får du vara med och stötta anpassningen till SEK Batch i nära samarbete med både verksamhet, kundernas IT-funktioner och ett team som utvecklar företagstjänster för filbetalningar och återrapportering.
Miljön är komplex och affärskritisk, med tydliga beroenden mellan teknik, betalningsformat och processer hos stora organisationer. En viktig del av uppdraget är att skapa förståelse och framdrift i övergången från Bankgirots företagsprodukter till ISO 20022, bland annat med Pain.001- och Camt-filer. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill kombinera teknisk förståelse med nära samarbete i en central betalningsdomän.
ArbetsuppgifterDu arbetar tillsammans med teamet Storkunder för att stötta anpassningen till SEK Batch.
Du samarbetar nära storkunder, deras IT-organisationer och interna intressenter för att få betalningsflöden att fungera effektivt.
Du bidrar i utvecklingen och anpassningen av företagstjänster för filbetalningar och återrapportering.
Du hjälper till att tolka och omsätta krav kopplade till Bankgirots företagsprodukter och övergången till ISO 20022.
Du driver dialoger mellan verksamhet och IT och skapar samsyn kring lösningar, flöden och beroenden.
Du bidrar i testarbete och säkerställer god förståelse för hur testprocessen fungerar i företagsbetalningar.
KravDu har god förståelse för Bankgirots företagsprodukter.
Du har god kunskap om hur dessa ersätts av ISO 20022-format, särskilt Pain.001 och Camt-filer.
Du har god förståelse för testprocesser.
Du har god förståelse för flöden inom företagsbetalningar.
Du samarbetar väl med kunder, verksamhet och IT.
MeriterandeKunskap om företagsbetalningar.
Kunskap om cash management.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7602330-1956206". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9864973