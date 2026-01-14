IT-specialist
Nu söker vi en engagerad IT-specialist!
Vi är i en spännande fas där vi moderniserar våra system och stärker vårt IT-stöd och nu söker vi dig som vill vara med på resan där vi tillsammans reser smartare. Stimuleras du av nytänkande, gillar att arbeta brett inom IT och trivs i en omväxlande miljö med stundtals snabbt tempo likväl som operativt arbete? Då är din hållplats här på Din Tur. Varmt välkommen ombord!Publiceringsdatum2026-01-14Om företaget
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, mer kända som Din Tur, är en mindre offentlig organisation med ett stort ansvar. Vi arbetar varje dag för att säkerställa att länets innevånare har tillgång till en effektiv och väl fungerande kollektivtrafik. För att det ska fungera måste vi ha rätt kompetens och digitala verktyg på plats. Vår organisation är liten, platt och effektiv med korta beslutsvägar. Vi präglas av ett nära samarbete, prestigelöshet och ett starkt fokus på kvalitet, effektivitet och samhällsnytta.
Vad innebär tjänsten?
Som IT-specialist hos oss på Din Tur kommer du att arbeta brett med såväl drift, underhåll, implementation med mera i vår IT-miljö. Du blir en nyckelperson i att säkerställa att vår organisation har ett väl fungerande IT-stöd och att vår infrastruktur är säker och hållbar. Du kommer i första hand att vara specialiserad mot vårt trafikledningssystem och fordonsutrustning såsom fordonsdatorer.
Mer konkret innefattar din arbetsuppgifter bland annat arbete med:
att lösa problem och anpassa lösningar för att få en effektiv och stabil IT-miljö
it-säkerhet /säkerhetslösningar
installation och konfigurering av hårdvara och mjukvara
att medverka/driva och delta i utvecklingsprojekt
Vem är du?
För att ta dig an rollen ska du ska ha bred kompetens inom IT-området och självklart ett stort intresse! Vi ser att du har en relevant utbildning för tjänsten eller alternativt dokumenterad erfarenhet och kompetens som vi bedömer motsvarar våra krav. Hur du är som person är oerhört viktigt för oss. Som person ser vi att du är självgående, lösningsorienterad, du sporras av utmaningar och ser möjligheter istället för problem. Självklart har du god samarbetsförmåga och är i ditt rätta element när du får arbeta tillsammans med andra i ett mindre team där prestigelöshet är en viktig egenskap.
Vidare krav för tjänsten är att du har:
minst 2 års erfarenhet av att arbeta som it-specialist
god förståelse för IT-drift, systemförvaltning och informationssäkerhet
goda kunskaper i Windows-miljö, nätverk, Microsoft 365 och klienthantering
god kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift
körkort B
Meriterande är om du har:
erfarenhet av att arbeta med IT-projekt
eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
erfarenhet inom utveckling av e-tjänster
Vårt erbjudande
en meningsfull roll där du gör konkret samhällsnytta
flexibelt arbete med möjlighet till distansarbete
varierande arbetsuppgifter med stort eget ansvar
engagerade kollegor och en inkluderande arbetsmiljö
Anställningen avser en tillsvidareanställning på heltid med placering vid vårt kontor i Kramfors.
Om du skulle ha något du undrar över så är du välkommen att någon av våra kontaktpersoner.
Vilka är vi?
Din Tur är Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns transportkoncept och varumärke. Det ägs av medlemmar vilka är Region Västernorrland och länets sju kommuner.
Hos oss finns både buss, taxi, tågtrafik, färdtjänst och sjukresor. Årligen genomförs ca 10 000 000 resor tillsammans med Din Tur. Vi vill öka tillgängligheten genom att skapa ett effektivt och hållbart resande med fokus på säkerheten. Idag och i morgon minskar vi länets negativa miljöpåverkan genom att erbjuda fördelaktiga alternativ till bilen. Verksamheten består idag av ca 50 anställda och finns etablerade med kontor i Kramfors och kundcenter i Ånge. Välkommen att vara med och utveckla Västernorrlands kollektivtrafik!
Så vad säger du? Vill du påbörja livets nästa arbetsresa med oss?
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer så vänta inte med att skicka in din ansökan.
