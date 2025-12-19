IT-samordnare vik 50%
2025-12-19
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Välkommen till Globala!
Globala gymnasiet är en plats för elever som vill förstå, förändra och förbättra världen.
Här är engagemanget för hållbarhet och rättvisefrågor stort - hos elever såväl som hos personal. Vårt övergripande mål är att ge våra elever förutsättningar till ett aktivt samhällsmedborgarskap med möjlighet att påverka framtidens utveckling, redan under sin skolgång.
IT-samordnaren är en viktig del i skolans undervisningsuppdrag och skall vara ett stöd till all personal och elever. Varje elev och lärare har en bärbar dator (PC och Mac) och alla kurser finns tillgängliga på vår pedagogiska plattform (Google Classroom/Drive).
Vi letar nu efter dig som kan vara spindeln i nätet vad gäller IKT-samordning och teknisk support på skolan. Vi arbetar just nu i PC och Mac-miljö för elever och lärare, och PC för administrativ personal. Du är van vid eller har ambitionen av att arbeta på en skola med högt i tak och där kulturen präglas av att dela och lära av varandra. IT-kompetensen och användning av digitala arbetssätt är redan hög bland vår personal och det är viktigt att möte upp de behov som uppkommer löpande men även jobba långsiktigt med förbättringsarbete.
Vi erbjuder
Vi är en kommunal gymnasieskola som ligger vid Zinkensdamm på Södermalm. Vi består av cirka 600 elever och 55 anställda. Skolan erbjuder fyra nationella program:
Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi, profil globalt entreprenörskap
Estetiska programmet med inriktning estetik och media, samhällsprofil
Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap, profil hållbarutveckling
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap, global profil
Språkintroduktion för nyanlända elever.
Vi jobbar aktivt med goda elevrelationer och ett stort elevinflytande. Läs mer på www.globalagymnasiet.stockholm.se
Din roll
Uppdrag:
Samverka med central IT
Stötta organisationens användare i det dagliga arbetet
Samordna och stödja skolans IT-miljö
Implementering av ev nya system/plattformar
Inköp och underhåll av IT-utrustning
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för inköp och underhåll kopplat till skolans IT-utrustning
i samråd med skolledning och IT-pedagoger ta fram en plan för skolans utveckling av IT-miljön
underhålla och vidareutveckla pedagogiska IT-verktyg utefter skolans behov
arbeta med utveckling av IT-verktyg och plattformar i samverkan med skolans IT-pedagoger
ansvara för och utveckla introduktion av IT-plattformar och digitala verktyg för nyanställda lärare.
i samverkan med IT-pedagogerna, uppdatera och genomföra introduktion av pedagogiska IT-verktyg för elever (t.ex. vissa delar av datorkörkortet)
i samverkan med skolans IT-pedagoger identifiera skolans behov av förbättringar/uppdateringar av vår IT-miljö
kunna utföra vissa kvantitativa och kvalitativa kartläggningar kopplat till olika behov för elever och personal i samverkan med IT-pedagoger
tillsammans med övriga IT-pedagoger och IT-samordnare fungera som diskussions- och arbetsgrupp vid implementering av större förändringar i relation till IT, samt kunna ta fram relevant material för förankring i kollegiet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig med god kunskap inom IT-området kopplat till skolverksamhet, helst inom gymnasiet. Vi ser med fördel att du har ett eller ett par års erfarenhet av IT-support
Du är positiv och hjälpsam oavsett problemställning och du är van vid att hantera digitala enheter i flera olika miljöer, gärna erfarenhet av PC, Mac och Google Classroom.
Du behöver vara självgående, initiativtagande och kommunikativ med elever, kollegor och chefer.
Som person är du flexibel och social, samt har en hög känsla för service och behåller ditt lugn i stressade situationer. Du har lätt att samarbeta och samverka med både personal och elever, och har ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Du bör ha goda kunskaper i svenska och vara duktig på att uttrycka dig i både tal och skrift.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat som IT-samordnare eller IKT-pedagog inom Stockholms stad och att du har vana att arbetat med för skolan relevanta administrativa system som staden använder.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
