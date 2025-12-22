IT-samordnare/Projektledare
2025-12-22
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ingå i ett härligt gäng som jobbar med att förbättra Tekniska kontorets IT-processer och stötta verksamheterna i deras digitaliseringsarbete? Har du kunskap om projektledning och erfarenhet av att leda förändringsarbete inom IT? Då kan det här vara jobbet för dig!
Ditt nya jobb
I ditt nya jobb kommer du tillhöra Staben på Tekniska kontoret, en central stödfunktion inom förvaltningen som ger stöd till både avdelningarna och tekniska nämnden.
Här finns expertis inom ekonomi, HR, kommunikation, arbetsmiljö, miljö- och säkerhetsfrågor, nämndadministration, IT och inköp.
I din roll som IT-samordnare/Projektledare kommer du tillsammans med två kollegor främja utvecklingsarbetet inom IT och digitalisering genom att vara teknisk sakkunnig samt projektledare vid förbättringsprojekt, uppgraderingar och införandet av nya IT-stöd. Du tar ansvar för förbättringar och effektiviseringar genom att kontinuerligt omvärldsbevaka och vara intresserad av den senaste utvecklingen inom ditt yrkesområde samt sedan förmedlar denna kunskap vidare till verksamheterna. Du kommer få stort eget ansvar och möjlighet att forma arbetssätt som gör skillnad på riktigt.
Rollen innebär många kontakter internt inom organisationen och externt mot leverantörer, och passar dig som trivs i sociala sammanhang och förstår vikten av att bygga långsiktiga och goda relationer. Du kommer vara bryggan mellan kommunens centrala Digitaliseringsavdelning och Tekniska kontorets verksamheter. Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
• Projektleda utvecklingsprojekt - främst inom olika digitaliseringsprojekt
• Objektsspecialist - för några av Tekniska kontorets centrala IT-stöd
• Samordna IT-styrningen - hålla ihop och koordinera arbetet mot kommunövergripande riktlinjer samt lagar och krav inom IT-området
• Ge råd och stöd i IT frågor - omvärldsbevaka och lära nytt, hjälpa medarbetare inom tekniska kontoret i små som stora frågor inom IT, hårdvara, telefoni, AI, GDPR, cybersäkerhet med mera
• Hålla utbildningar och workshops - leda interna forum och nätverk
Din kompetens
Personliga förmågor
Du ska ha förmåga att jobba självständigt och under eget ansvar. Samtidigt är det viktigt att du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och kan bygga goda relationer. Arbetet ställer krav på flexibilitet och handlingskraft. Du vågar leda, fatta beslut, ta egna initiativ och driva projekt framåt på ett ansvarsfullt sätt. Att vara en god kommunikatör och pedagog som kan förmedla budskap lättfattligt och tydligt är viktigt, både skriftligt och muntligt.Kvalifikationer
• Utbildning med IT-inriktning på högskolenivå, alternativt flera års arbetslivserfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• Erfarenhet av projektledning
• Bred teknisk kunskap och arbetslivserfarenhet inom IT-området
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av förändringsledning
• Erfarenhet av arbete med IT-säkerhet och informationssäkerhet
• Erfarenhet av att leda workshops och nätverk
• Erfarenhet från offentlig sektor eller större organisation
• Kompetens inom följande områden:
• AI
• Dataskydd/GDPR/NIS
• Automatisering och e-tjänster och digitalisering av arbetsflöden
• Kravställning
• Verksamhetsutveckling
• Processkartläggning
• Microsoft 365
• PM3
Vi erbjuder dig
Hos oss väntar ett roligt och varierat arbete där du får utvecklas tillsammans med engagerade kollegor från olika yrkesområden. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och samarbete. Som medarbetare får du trygga anställningsvillkor, friskvårdsbidrag och möjlighet till distansarbete.
Hos Jönköpings kommun får du mer än bara ett jobb - du blir en del av något större.
Läs mer om:
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst på 100% med start enligt överenskommelse.
Vi läser ansökningar löpande och intervjuer planeras till efter ansökningstidens slut, vecka 5.
För att underlätta rekryteringen ber vi dig bifoga relevanta intyg och betyg i din ansökan. Fundera över två referenser om du blir kallad till intervju.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär krav på godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll före anställning.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som IT-samordnare/Projektledare!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
