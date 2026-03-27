It-säkerhetsspecialist inom informationssäkerhet
Stockholms kommun / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Äldreförvaltningen ansvarar för kommunövergripande frågor rörande äldreomsorg, samt för att i dialog med stadsdelsnämnderna samordna, utveckla och följa upp äldreomsorgen i staden.
Nu söker vi en it-säkerhetsspecialist som vill arbeta med säkerhetsgranskning och säkerhetsgodkännande av informationssystem i verksamhetskritiska system.
Välkommen till oss
Under 2026 tar Sveriges största äldreomsorg och socialtjänst nästa stora steg i vår gemensamma digitaliseringsresa.
Vi har samlat våra krafter i en gemensam samverkansarena (portfölj) med fem samverkansområden (objekt) och ett gemensamt nav (portföljkontor). Vi arbetar över organisationsgränser för att minska administration, dela spetskompetenser och testa innovativa lösningar som kan skalas upp för hela staden.
Våra fem digitala samverkansområden är:
• Myndighetsutövning och utförardokumentation
• Välfärdsteknik
• Invånarnära tjänster
• Data och analysstöd
• Digitala bastjänster och säker kommunikation.
Äldreförvaltningen - enheten för it och säkerhet
Vi på enheten för it och säkerhet arbetar tätt tillsammans med våra interna stöd- och ledningsfunktioner samt stadens stadsdelsförvaltningar värdeskapande produkter, tjänster och system. Vi sätter alltid användaren och användarupplevelsen i första rummet och utvecklar våra tjänster därefter. Arbetet omfattar flera olika verksamhetssystem inom olika områden, från administrativa system till verksamhetskritiska och kommunikationssystem. Det är viktigt för oss att vår information hanteras säkert hela vägen i våra processer.
Vi erbjuder en trivsam, utvecklande och inspirerande arbetsplats där vi tar fram nya innovativa lösningar tillsammans med användarna. Vi samarbetar tvärfunktionellt i allt vi gör. Stor del av våra system och lösningar levereras av och förvaltas av och hos leverantörer.
Vi sitter i nyrenoverade och aktivitetsbaserade lokaler ett stenkast från Älvsjö pendeltågs- och busstation med närhet till restauranger, caféer och service.
Hälsning från din framtida chef
Jag heter Kenneth Björkman och är förhoppningsvis din blivande chef. För mig är det viktigt med delaktighet och tillit. Jag har ett inkluderande förhållningssätt, är lyhörd och strukturerad. Vi söker nu dig som brinner för att utveckla äldreomsorgen genom digitalisering och digitala processer som är effektiva och hållbara över tid. Jag har arbetat länge i det offentliga och har lång erfarenhet av It och utveckling som verksamhetsområde. Varmt välkommen till oss!
Vi erbjuder
• ett spännande, viktigt och utvecklande uppdrag som bidrar till samhällsnytta
• friskvårdsbidrag
• vinter- och sommararbetstid
• flextid
• möjlighet till semesterväxling som kan innebära fem eller sex extra semesterdagar
• möjlighet att arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.
Din roll
Som IT-säkerhetsspecialist arbetar du med att ta fram underlag samt genomföra granskning och analyser inför säkerhetsgodkännande av informationssystem.
• Du arbetar med att analysera informationssystem ur ett säkerhets- och informationssäkerhetsperspektiv.
• Du granskar systemlösningar och infrastruktur, genomför informations- och riskbedömningar samt tar fram dokumentation och beslutsunderlag inför säkerhetsgodkännande av systemen.
• Du har även en rådgivande roll där du stödjer projekt, förvaltning och beslutsfattare i säkerhetsfrågor och incidenter.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
akademisk examen inom it
flerårig erfarenhet inom it-säkerhetsområdet och en god förståelse för informationssystem och it-miljöer
erfarenhet av att följa upp tekniska säkerhetsåtgärder
flerårig erfarenhet av informationsklassningar och bedömningar
god vana att presentera både tekniska och strategiska frågor för olika målgrupper
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
god erfarenhet av att ta fram och hantera dokumentation av it-system.
Det är meriterande är om du har
utbildning med inriktning mot it-säkerhet
utbildning inom juridik
erfarenhet av kravhantering.
Din personlighet och ditt arbetssätt
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.
Du har modet att utmana etablerade arbetssätt, tänka nytt och hantera komplexa frågor kopplade till den snabba utvecklingen inom IT och digitalisering. Med ett öppet, lösningsfokuserat förhållningssätt bidrar du till gott samarbete och anpassar din kommunikation efter mottagare och situation samt säkerställer att det tas emot som avsett.
Du är mål- och resultatinriktad, planerar utifrån tydliga mål och verksamhetens behov, med förmåga att omprioritera när omständigheterna förändras. Din struktur gör att du hanterar flera uppgifter parallellt, håller tidsramar och levererar med kvalitet.
Du har ett strategiskt helhetsperspektiv, men kan också arbeta operativt och taktiskt.Publiceringsdatum2026-03-27Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Vi önskar att ditt cv är skrivet på svenska.
I denna rekryteringsprocess kommer problemslösningstest att användas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1237". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Äldreförvaltningen Kontakt
Kenneth Björkman, rekryterande chef kenneth.bjorkman@stockholm.se 08-50840619 Jobbnummer
9825262