It-säkerhetsspecialist
Bolagsverket, It-avdelningen / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2025-12-19
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bolagsverket, It-avdelningen i Sundsvall
Bolagsverket är en myndighet i Sundsvall med drygt 600 medarbetare som arbetar tillsammans för ett enklare och tryggare företagande. Regeringen har gett oss flera viktiga uppdrag inom digitalisering och brottsförebyggande arbete.
Nu söker vi ytterligare en it-säkerhetsspecialist. Vill du vara med?Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Nu tar vi nästa steg inom it-säkerhet! Vill du vara med på resan och driva Bolagsverkets it-säkerhetsarbete framåt?
Till enheten för it-styrning söker vi dig som tillsammans med vår it-säkerhetsansvarige och it-säkerhetsspecialistkollegor kommer att driva och följa upp aktiviteter inom it-säkerhetsområdet. Enheten är en del av it-avdelningen och ansvarar för att säkerställa att it-lösningarna möter verksamhetens behov.
Vi erbjuder dig en spännande och aktuell roll i vår säkerhetsorganisation. Tillsammans med vår IT-säkerhetsansvarige och våra IT-arkitekter kommer du att stödja övriga delar av IT-avdelningen i arbetet med system- och infrastrukturutveckling. Vi arbetar mot DevSecOps och du blir en viktig del av den utvecklingen.
Du kommer att ha en viktig roll i det operativa så väl som det strategiska it-säkerhetsarbetet. I arbetsuppgifterna ingår att leda aktiviteter, men även operativa uppgifter inom infrastruktur och teknik med syfte att stärka och utveckla IT-säkerheten. Du arbetar i nära samarbete med våra team för agil system- och teknikutveckling som stöd för it-säkerhetsperspektivet.
Ditt område omfattar drift, infrastruktur, applikation och arkitektur samt de modeller och metoder som används inom dessa områden. Du hanterar också it-säkerhetsincidenter inom ramen för vår incidenthantering. I rollen ingår även hantering av it-säkerhetsincidenter inom ramen för vår incidenthantering.
Bolagsverkets medarbetare sitter tillsammans i våra fina lokaler vid hamnen i centrala Sundsvall. Att vi sitter tillsammans gör att vi får ett smidigt samarbete i vardagen.
Sundsvall är en stark it-region med flera myndigheter som vi samarbetar med.Kvalifikationer
För att vara framgångsrik i rollen ser vi att du har följande bakgrund och kompetenser:
* Relevant akademisk it-utbildning alternativt flerårig erfarenhet inom it-området som vi bedömer likvärdig
* Erfarenhet av tekniskt arbete med it-säkerhet
* God kunskap om it-infrastruktur och systemutveckling inom Linux, Microsoft och open-source
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du även har erfarenhet inom följande områden:
* it-tekniskt arbete med it-säkerhet från i större organisationer med komplexa tekniska miljöer
* arbete med it-forensik och säkerhetstester (såsom PEN-tester)
* arbete med säkerhetsövervakning (SOC)
* ISO/IEC 27001 och 27002, MITRE ATT&CK och andra för området relevanta standarder och ramverk
* området certifiering som t.ex. SSCP, CISSP
* Powershell, GitLab, DAST, WAF.
* SAST och sårbarhetsskanning av it-infrastruktur.
* flerårig erfarenhet som it-säkerhetsspecialist
Som person är du strukturerad, samarbetsorienterad och analytisk med en drivkraft att uppnå resultat. Du trivs med att arbeta i team, samarbetar lätt med andra och är bra på att få människor att lyssna. Du ser helheten och har en förmåga att se logik och samband i komplex information. Vidare planerar du och genomför ditt arbete noggrant, löser problem med långsiktigt tänkande och tar initiativ för att nå uppsatta mål.
Placeringsort är i Sundsvall.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vill du bli vår nya kollega? Välkommen med din ansökan idag! Vi gör urval löpande.
ÖVRIGT
Bifoga endast CV.
Hos oss får du arbeta i en organisation där engagemang, samhällsnytta och utveckling står i centrum. Bolagsverkets medarbetare sitter tillsammans i fina lokaler vid hamnen i centrala Sundsvall. Att vi sitter tillsammans gör att vi får ett smidigt samarbete i vardagen.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera ansökan i rekryteringssystemet. Kontakta istället den rekryterande chefen för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Du behöver då ange tydligt på din ansökan att du har skyddade personuppgifter. Det är endast om du har skyddade personuppgifter som din ansökan kan undantas från att bli offentlig handling.
Bakgrundskontroll av våra slutkandidater via vårt externa rekryteringsstöd ingår som en del i vår rekryteringsprocess. Genomförd och godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning hos Bolagsverket. För vissa tjänster ingår säkerhetsprövning.
På Bolagsverket vill vi ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi satsar på arbetshälsa för att öka hälsomedvetandet och ge alla möjlighet till ett aktivt och regelbundet deltagande i hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Vi erbjuder dessutom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt har massage och gym i våra egna lokaler i Sundsvall.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba med oss: https://bolagsverket.se/jobbamedoss/vierbjuder.5080.html
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AD 459:2/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolagsverket
(org.nr 202100-5489), https://bolagsverket.se/jobbamedoss.5046.html Arbetsplats
Bolagsverket, It-avdelningen Kontakt
Enhetschef enheten för IT-arkitektur och styrning
Anders Svensson Draxten 070-266 87 81 Jobbnummer
9654760