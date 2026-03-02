IT-säkerhetsingenjör till Saab Kockum i Linköping!
2026-03-02
Vill du arbeta med IT-säkerhet i några av Sveriges mest avancerade tekniska system?
Nu söker Saab en IT-säkerhetsingenjör som vill vara med och utveckla framtidens undervattenssystem - från ubåtar till avancerade sensorsystem.Publiceringsdatum2026-03-02Om företaget
Saab är ett framstående företag inom försvars- och säkerhetssektorn, med målet att hjälpa länder att skydda sina medborgare och bidra till trygghet i samhället. Saab designar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, men bedriver verksamhet globalt och är en viktig del av många nationers försvarsförmåga. Mer information ges vid intervjutillfället.
Om rollen
Som IT-säkerhetsingenjör hos Saab arbetar du med att säkerställa att kundens undervattenssystem är robusta, trygga och skyddade mot både misstag och yttre hot. Du är med genom hela utvecklingskedjan och ser till att systemen uppfyller alla krav på IT-säkerhet - från design till slutverifiering.
Du ingår i en grupp som arbetar med hela produktfloran inom Underwater Systems, inklusive kommande projekt och internationella leveranser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Kravanalys & systemdesign
• Ta emot IT-säkerhetskrav från kund och omsätta dem till en teknisk systemdesign.
Bygga upp hur information ska skyddas, loggas och hanteras i systemen.
Säkerställa att rätt personer kommer åt rätt information - och ingen annan.
Stöd till utvecklingsteamen
• Arbeta nära mjukvaruutvecklare och systemingenjörer.
Vara rådgivare och bollplank i säkerhetsfrågor under utvecklingen.
Säkerställa att designen följer hela systemets arkitektur och säkerhetsnivå.
Verifiering & rapportering
• Delta i slutverifiering av systemen.
Sammanställa underlag, testresultat och rapporter.
Säkerställa och dokumentera att alla IT-säkerhetskrav är uppfyllda inför leverans till kund.
Som IT-säkerhetsingenjör jobbar du praktiskt med att:
Se till att system inte kan påverkas av virus eller obehöriga användare.
Säkerställa loggning av vem som gör vad - spårbarhet.
Skydda känslig information inom styrsystem, navigering och datainsamling.
Bygga strukturer som gör data oåtkomlig för fel personer och robust vid fel eller hot.
Trygga att data inte kan raderas, manipuleras eller förstöras.
Säkerställa att import och export av data sker på ett säkert sätt.
Vi söker dig som har...
Minst högskoleutbildning inom t.ex. ingenjör, systemvetenskap, datateknik eller liknande.
Erfarenhet av IT-säkerhet - antingen från arbete eller utbildning.
Minst 1 års arbetslivserfarenhet inom relevant område.
Förståelse för produktutveckling eller arbete i tekniska miljöer.
Svenskt medborgarskap
Kunskaper i svenska samt engelska, i såväl tal som skrift
Meriterande
• Erfarenhet av IT-säkerhet i drift- eller produktionsmiljö.
• Kunskap om säkerhet i komplexa tekniska system.
• Erfarenhet från försvars- eller industriprojekt.
Du trivs i sociala sammanhang och arbetar gärna tillsammans med andra. Rollen innebär mycket samarbete krossfunktionellt och arbete tätt mot projektteam, ofta också med viss kundkontakt. Du tar ansvar för dina leveranser och har ett högt eget ansvar i ditt arbete.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Anställningsvillkor
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning kommer du därför att genomgå en säkerhetsprövning, vilket här innebär krav på svenskt medborgarskap.
Start: Våren 2026
Omfattning: Heltid, dagtid
Arbetstid: 8-17, flex
Ort: Linköping (Tannefors)
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52134_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
580 07 LINKÖPING/KARLSKOGA Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Victoria Österberg victoria.osterberg@framtiden.com +46722080231 Jobbnummer
9772386