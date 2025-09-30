IT-projektledare inom serviceinformation för fordon
2025-09-30
Projektledare - Framtidens serviceinformation för transportlösningar
Vill du bidra till mer hållbara transporter och vara en del av den tekniska omställningen inom fordonsindustrin? Vi söker nu en erfaren projektledare till ett projektkontor med fokus på serviceinformation för lastbilar och transportlösningar.
Här får du en viktig roll i att leda projekt som gör verklig skillnad för verkstäder världen över. Du arbetar i en dynamisk och tekniskt avancerad miljö där fokus ligger på kvalitet, samarbete och ständigt lärande.
Om rollen
Som projektledare leder du ett engagerat team i planering, uppföljning och genomförande av både pågående och framtida projekt kopplade till fordonens serviceinformation. Du samarbetar tätt med funktioner inom både R&D och IT, och bidrar till att utveckla processer som säkerställer hög kvalitet i våra informationssystem.
Du har en viktig roll i att driva förbättringar, hantera förändring och hitta innovativa lösningar i en tekniskt föränderlig miljö - alltid med fokus på säkerhet, funktionalitet och kostnadseffektivitet.
Vi söker dig som har
Civilingenjörsexamen eller motsvarande erfarenhet inom liknande roll
Erfarenhet av projektledning inom IT
God förståelse för både agila och traditionella arbetssätt
Erfarenhet av SAFe eller liknande ramverk är meriterande
Förmåga att se helhet, prioritera och utveckla processer
Flytande engelska i tal och skrift
Erfarenhet från produktutvecklingsmiljö inom fordonsindustrin är en fördel
Du är en trygg ledare som motiverar andra och skapar goda samarbeten. Du har förmågan att se hela flödet - från utveckling till verkstad - och kan vägleda organisationen i att förbättra arbetssätt där det behövs.
Vi ansvarar för den serviceinformation, de verktyg och de system som krävs för att underhålla, diagnostisera och reparera framtidens transportlösningar. Vårt arbete är en viktig del i att maximera tillgängligheten i ett globalt verkstadsnätverk - alltid med fokus på säkerhet, kvalitet och effektivitet.
Vi är också en del av den tekniska produktutvecklingen och bidrar med specialistkunskap för att säkerställa att nya lösningar fungerar i praktiken. I vårt team finns en bredd av erfarenhet, kompetens och bakgrunder - och vi utvecklas tillsammans genom samarbete och delad kunskap.
Ansök nu
Vill du vara med och forma framtidens transportlösningar genom effektiv och smart serviceinformation? Då är det här rätt utmaning för dig.
Lön enligt överenskommelse
