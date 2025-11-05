IT-Nätverkstekniker inriktning säkerhet
2025-11-05
IT-avdelningen på Stockholms universitet består av ca 120 medarbetare som har ett övergripande ansvar för Sveriges största universitets IT-miljö.
Det innebär att bl a utveckla/förvalta/driftsätta och övervaka plattformar, system och tjänster som stödjer akademi, utbildning, forskning och förvaltning.
Är du vår nya IT-nätverkstekniker som vill vara med att utveckla och säkerställa driften av Stockholms universitets IT-nätverk med fokus på nätverkssäkerhet?
Just nu förstärker vi vår IT-avdelning på Stockholms universitet genom att utöka vårt nätverksteam som står inför spännande uppgifter. Här kommer du att få bidra till en viktig del i utvecklingen av vårt omfattande IT-nätverk.
Vill du dessutom arbeta i en komplex och spännande IT-miljö och har ett intresse av att göra samhällsnytta för ett av världens 100 främsta lärosäten, ja då är vi platsen för dig. Som IT-nätverkstekniker med fokus på säkerhet kommer du att bidra till att stödja universitetets kärnverksamhet inom utbildning och forskning.
Mer information om oss finns på: https://medarbetare.su.se/vart-su/organisation/universitetsforvaltningen/it-avdelningen.

Publiceringsdatum2025-11-05

Dina arbetsuppgifter
Till denna roll söker vi förstärkning med en person som kommer att vara en viktig del i ett engagerat nätverksteam som idag består av fem tekniker, produktägare och scrum master. Du kommer att vara med och driva utvecklingen av vårt nät genom att exempelvis effektivisera och automatisera. Vi har ett stort fokus på säkerhet och söker därför dig som brinner för nätverkssäkerhet.
Vi har ett stort och komplext nät som sträcker sig över flera siter och ca 35 000 helårsstudenter och 6000 anställda. Vi står även inför ett stort lokaloptimeringsprojekt där nätverksteamet är en viktig del i att skapa förutsättningarna för ett säkert och användarvänligt nät.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- För rollen relevant akademisk examen eller likvärdig kunskap förvärvat på annat sätt.
- Flera års erfarenhet av drift och arbete med IT-nätverk i en större organisation där arbetet har innefattat sådant som att säkra upp och övervaka nät, att automatisera och förenkla administration av stora komplexa nät.
- Flera års erfarenhet av arbete med nätverk så som:
• Drift och förståelse för design av brandväggslösningar från exempelvis Fortinet
• Dynamiska routingprotokoll såsom BGP och OSPF
• Stora och komplexa accessnät (LAN)
• L2 över L3 såsom VXLAN och MPLS
- Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Meriterande är erfarenhet av:
- NGFW och Zero Trust Network Architecture (ZTNA).
- Erfarenhet av IDS/IPS verktyg.
- Erfarenhet av Netflow och syslog nätverkstrafik.
- Erfarenhet av arbete i större miljöer som använder switch fabric från exmpelvis Cisco eller Extreme.
- Säker access med exempelvis 802.1x, Radius och PKI.
- Drift av DNS.
- Felsökning av DHCP.
- Lastbalansering och lastfördelning med anycast eller hårdvarulösningar.
- Skalskript med Bash, Python eller Powershell.
- Certifieringar som Network+, Security+, GSEC, GDSA, GCIA eller liknande.Dina personliga egenskaper
Som person är du en riktig teamspelare som tar stort eget ansvar för ditt och teamets arbete. Med tanke på rollens karaktär är det viktigt att du är säkerhetsmedveten, ansvarsfull och noggrann.
Du kommer även att ha många kontaktytor och därför är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift på såväl svenska som engelska, har en god samarbetsförmåga och är flexibel.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Vi erbjuder dig möjlighet för distansarbete, friskvårdstid, friskvårdsbidrag och träningslokaler på arbetsplatsen. Det är en kreativ arbetsplats där kompetens och samarbete är en viktig grund för arbetsglädje och goda resultat.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av gruppchef Liv Ando, mailto:liv.ando@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
