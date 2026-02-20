IT-arkitekt inom e-arkiv
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
En svensk myndighet står inför att införa en plattform för e-arkiv. Uppdraget är en central del i initiativet och omfattar hela resan från inledande förstudie och kravfördjupning, via lösningsalternativ och eventuellt upphandlingsstöd, till införande av vald plattform.
Som IT-arkitekt ansvarar du för arkitekturarbetet på flera nivåer genom alla faser. Rollen kombinerar strategiskt och styrande arkitekturarbete med ett praktiskt bidrag i införandet genom utveckling och konfiguration.
Arbetsuppgifter Leda och ta fram lösningsarkitektur för e-arkivinitiativet genom förstudie, lösningsval och införande
Analysera och konkretisera krav samt ta fram och verifiera arkitekturer som möter icke-funktionella krav
Säkerställa att it-säkerhet beaktas i arkitektur och utveckling kopplat till lösningsarkitekturer
Bidra operativt i införandet genom utveckling, konfiguration och utrullning av plattformen
Arbeta med arkitekturstyrning i en agil kontext, inklusive samverkan med relevanta ramverk
Stödja arbetet med informationsmodellering kopplat till lösningen
Krav Minst 5 års erfarenhet av att leda och arbeta fram lösningsarkitekturer för både egenutveckling och standardplattformar för verksamhetsprocesser
Erfarenhet av att kravställa, verifiera och skapa lösningsarkitekturer som ger stöd för icke-funktionella krav
Kunskap och erfarenhet av att säkerställa it-säkerhet inom arkitektur och utveckling kopplat till lösningsarkitekturer
Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling inom .NET, Java eller liknande programmeringsspråk
Kunskap och erfarenhet av arkitektur och lösningar i container-baserade miljöer, exempelvis Kubernetes och Docker
Erfarenhet och förståelse av agilt arbete och/eller SAFE-ramverket i relation till arkitekturarbete och arkitekturstyrning
Kunskap och förståelse av informationsmodellering
Flytande svenska i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Meriterande Erfarenhet av att leda och arbeta fram målarkitekturer och roadmaps inom myndighet för moderna diarium och/eller arkiv-lösningar i hybrida miljöer med tyngdpunkten i on-prem
Kunskap om e-arkiv och diarieregelverk
Erfarenhet av migrering mellan it-system i liknande projekt
Erfarenhet från tidigare uppdrag i en större myndighet och/eller finansiell sektor i en liknande roll inom liknande projekt
