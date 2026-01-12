IT-arkitekt för e-arkiv
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en IT-arkitekt som vill ta en central roll i införandet av en e-arkivplattform i en myndighetsmiljö. Uppdraget omfattar hela resan från förstudie och kravdetaljering till lösningsval och införande av plattformen, inklusive eventuell utveckling, konfiguration och utrullning. Rollen innebär ett övergripande ansvar för IT-arkitektur på flera nivåer och ett nära samarbete med berörda team och intressenter, med tydligt fokus på kvalitet, säkerhet och långsiktig förvaltbarhet.
ArbetsuppgifterLeda och ta fram lösningsarkitektur genom samtliga faser: förstudie, lösningsval och införande
Samla in, strukturera och konkretisera krav samt utvärdera möjliga lösningsalternativ
Kravställa, verifiera och designa arkitektur som möter icke-funktionella krav (exempelvis säkerhet och driftbarhet)
Säkerställa att IT-säkerhet beaktas i arkitektur och utveckling kopplat till lösningsarkitekturen
Bidra hands-on i införandet genom utveckling och/eller konfiguration av plattformen
Arbeta arkitekturstyrning i agila arbetssätt och/eller enligt SAFe
Stödja arbetet med informationsmodellering kopplat till lösningen
KravMinst 5 års erfarenhet av att leda och ta fram lösningsarkitekturer för både egenutveckling och standardplattformar för verksamhetsprocesser
Erfarenhet av att kravställa, verifiera och skapa lösningsarkitekturer som stödjer icke-funktionella krav
Kunskap och erfarenhet av att säkerställa IT-säkerhet inom arkitektur och utveckling kopplat till lösningsarkitekturer
Kunskap och erfarenhet av containerbaserade miljöer, exempelvis Kubernetes och Docker
Erfarenhet och förståelse av agilt arbete och/eller SAFe i relation till arkitekturarbete och arkitekturstyrning
Kunskap och förståelse av informationsmodellering
Flytande svenska i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av att leda och ta fram målarkitekturer och roadmaps för moderna dokumenthanterings- och/eller arkivlösningar i hybrida miljöer med tyngdpunkt i on-prem
Kunskap om e-arkiv och diarieregelverk
Erfarenhet av systemutveckling inom .NET, Java eller liknande programmeringsspråk
Erfarenhet av migrering mellan IT-system
