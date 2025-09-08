IT-ansvarig
2025-09-08
Crystal Alarm utvecklar och levererar marknadens smidigaste personlarm, en lösning som används av många företag i olika branscher där anställda arbetar ensamma eller i riskfyllda miljöer. Vårt mål är att ge människor en tryggare arbetsmiljö genom snabb och pålitlig larmhantering.
Vi är ett innovativt och entreprenörsdrivet techbolag där teknik och samhällsnytta går hand i hand. Hos oss blir du en del av ett team som drivs av säkerhet, kvalitet och kundfokus - och vi är stolta över att våra produkter gör skillnad i samhället.
Vill du vara med och ansvara för IT-drift i ett techbolag som räddar liv? Crystal Alarm utvecklar Sveriges ledande personlarmstjänst, en lösning som används av organisationer och företag där trygghet är avgörande. Vi befinner oss i en stark tillväxtfas och söker nu en IT-ansvarig som vill bidra till vår tekniska infrastruktur.
Din roll:
Som IT-ansvarig får du arbeta med vår server- och molninfrastruktur med högt fokus på säkerhet, tillgänglighet och skalbarhet. Du arbetar både operativt och strategiskt och är en nyckelperson i underhåller och utvecklingen av vår interna och externa IT-miljö.
Ditt arbete kommer bland annat innebära:
• Ansvara för drift, underhåll och säkerhet i vår lokala servermiljö och molninfrastruktur i AWS
• Hantera nätverk, VPN, routing, brandväggar, SSL, lastbalansering och systemhärdning
• Samarbeta tätt med utvecklingsteamet för att säkerställa säker och stabil drift av våra SaaS-lösningar
• Strategisk utvcekling av vår IT-infrastruktur i samarbete med CTO
Vi söker dig som:
Har goda kunskaper i molntjänster, primärt AWS samt tidigare erfarenhet av IT-infrastruktur. Du har både teknisk kompetens och ett strategiskt intresse samt trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med långsiktig planering. Som person är du självgående, strukturerad och drivs av att skapa robusta lösningar som håller över tid. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal såväl som skrift.
Vi erbjuder:
Ett snabbväxande techbolag där du får stor påverkan och möjlighet att utvecklas.
En arbetsplats där teknik möter trygghet och jobba med en produkt som bidrar till att rädda liv.
Ett engagerat och resultatinriktat team som brinner för att göra skillnad.
Placering: Vårt kontor är centralt beläget i Gävle och vi ser gärna att du arbetar här dagligen för att stärka teamkänslan.
Om Crystal Alarm
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och samtidigt bidra till en tryggare värld? Ansök idag! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Detta är ett heltidsjobb.
