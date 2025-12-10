IT tekniker Visby
2025-12-10
Vill du arbeta i ett team med stark gemenskap där du har möjlighet att utmana dig själv och följa en affär hela vägen från start till mål? Vill du arbeta i en prestigelös miljö där det är högt i tak, med goda möjligheter att själv påverka din arbetssituation?
Då är det dig vi söker!
BRS Networks är ett väl etablerat företag på fiber- och IT-marknaden och har i dagsläget ca 75 medarbetare med huvudkontor i Visby. Förutom på Gotland har vi kontor i Kalmar och Mälardalen samt i Tyskland. På IT-avdelningen jobbar vi med att erbjuda helhetslösningar som omfattar allt från datacenter, IT-strategi, IT-infrastruktur, IT-support, IT-säkerhet och IT-utbildning. Vi är en MSP (Managed Service Provider) som tar ett stort ansvar för våra kunders IT-frågor och ser till att de får den bästa möjliga servicen.
Vi söker nu dig som vill utvecklas som IT-tekniker på vårt kontor i Visby. Du kommer att arbeta med drift och underhåll av IT- och nätverksmiljöer, samt felsökning och serviceuppdrag. Som IT-tekniker får du kontinuerligt stöd av erfarna kollegor och möjlighet att växa både tekniskt och personligt.
Hos oss på BRS Networks får du vara med och bygga framtidens digitala infrastruktur tillsammans med engagerade kollegor. Vi värdesätter innovation, samarbete och personlig utveckling.
Arbetsuppgifter
Delta i drift och underhåll av moderna IT- och nätverksmiljöer
Bemanna servicedesk och lösa varierande serviceuppdrag
Utföra felsökning och dokumentera arbetsinsatser
Samarbeta med projektledare, teamledare och tekniker
Kvalifikationer
Gymnasieexamen eller yrkesutbildning, gärna med IT-inriktning
Grundläggande kunskaper inom IT och nätverk
God samarbetsförmåga och vilja att lära av kollegor
Problemlösarmentalitet
Kommunicerar väl på svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort är ett krav
Meriterande är erfarenhet av arbete i datacenter, samt certifieringar inom nätverksteknik och Microsoft.
Vi erbjuder
Möjlighet att utvecklas inom IT och nätverk
Stöd från erfarna kollegor
En arbetsplats som värdesätter mångfald och personlig utveckling
Uppdrag främst på Gotland, men arbete på fastlandet kan förekomma
Ansökan
Skicka din ansökan till jobba@brsnetworks.se
och ange referens "IT tekniker Visby".
Intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: jobba@brsnetworks.se Arbetsgivarens referens
