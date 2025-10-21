IT säljare Account Manager
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?
Vi söker just nu för vår kunds räkning: Säljare IT lösningar
Beskriver du dig som affärsmässig, självgående, professionell och med förmågan att skapa relationer?
Är du dessutom intresserad av säkerhet och IT kombinerat med affärsmässigt sälj?
Företaget jobbar med skräddasydda digitala lösningar växer i ett snabbt tempo. Nu söker dem en Account Manager.
Kom in och bryt ny mark och skapa framgång från grunden!
Tjänsten passar dig som vill komma in på ett växande företag som erbjuder dig stora möjligheter till utveckling och härliga kollegor.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Talent &Partner men du kommer anställas direkt hos vår kund.
Vi erbjuder dig
En gedigen och väl genomtänkt introduktion där du bland annat kommer att få lära känna Företagets produkter och tjänster.
Att arbeta i ett skönt och engagerat team med höga mål!
Möjlighet till en unik personlig och professionell utvecklig i ett entreprenöriellt företag med högt driv.
Lönemodellen består av grundlön samt möjlighet till väldigt bra provision.
Tjänsten är stationerad i Stockholm och innebär nykundsbearbetning på den svenska marknaden.
Du kommer till exempel att:
Skapa kontakt med potentiella och nya kunder.
Vara lyhörd inför kundernas önskemål och försöka hitta den bästa lösningen.
Hantera relationsbyggande uppföljning med befintliga kunder.
Ansvara för hela relations- och säljprocessen.
Skriva och tolka offerter samt avtal.
Arbeta med upphandlingar.
Vi söker dig som
Har 1 års erfarenhet av försäljning eller kundorienterade roller inom B2B
Talar och skriver svenska samt engelska obehindrat då det krävs i det dagliga arbetet
Har B-körkort.
Har grundläggande kunskaper i Office-programmen.
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av att sälja IT-lösningar inom B2B
Personligheten är viktigast och att du har rätt potential.
Så som person är du utåtriktad och trivs med att skapa goda samt långsiktiga relationer i ditt arbete. Du vågar ta initiativ och är lyhörd för att hitta den bästa lösningen.
Vidare ser vi att du drivs av att göra affärer som gynnar företaget såväl som kunder. För att trivas i rollen som Account Manager ser vi det som en självklarhet att du är självgående och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt på bästa sätt.Publiceringsdatum2025-10-21Så ansöker du
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på www.talentpartner.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9565891