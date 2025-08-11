IT Helpdesk I Världsledande Geotab I Heltid
Älskar du IT och fordon, brinner för kundvård och vill arbeta med en världsledande systemleverantör? Då har du kommit rätt.
IoT Nordic är Auktoriserad Partner till Geotab, världsledande inom Fleet Management som erbjuder kommersiella vagnparker uppkoppling av sina fordon till molnet med en trefaldigt vinnande telematikplattform. Vi är nu inne i en stark tillväxtfas och söker ännu en person till vår Helpdesk för att kunna erbjuda våra kunder en förstklassig support.
Din nya tjänst
Som IT Helpdesk får du en nyckelroll i den dagliga kontakten med några av Sveriges största vagnparker och du tar emot, hanterar, löser och dokumenterar olika IT problem från kundens användare. Du kommer ha tät kontakt med kundens superanvändare och hjälpa dem med användarstöd, felanmälan och löpande administration av licenser. I din roll kommer du även att ha mycket kontakt med Geotab 2nd Line support, vilket kräver goda kunskaper i engelska i både tal och skrift. Du utgår ifrån vårt nyrenoverade kontor i Sollentuna men fysiska besök kan förekomma.
Du kommer även utbilda och agera projektledare för implementationer där konfigurering och revision av data ingår. Till din hjälp har du utöver dina kollegor, 1st line/2nd line ärendehanteringssystem, omfattande dokumentation och processer. Publiceringsdatum2025-08-11Bakgrund
Vi tror att du kanske antingen har en bakgrund inom IT från gymnasie- eller yrkeshögskolan eller att du har arbetat ett par år som IT support/Helpdesk tekniker och nu vill ta steget vidare i din karriär.
För att trivas i rollen behöver du ha en god analytisk förmåga, ta egna initiativ och är ihärdig när det gäller felsökning och problemlösning. Vi förväntar oss även att du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både individuellt och i grupp, eftersom du kan komma att arbeta i olika sammanhang.
Eftersom detta är en fordonscentrerad systemlösning behöver du ha en god grundförståelse för de olika fordonstyper som finns på marknaden.
För att passa i rollen tror vi att du:
Har tidigare erfarenhet av arbete i Helpdesk/ 1st line support eller vana av att arbeta i ett ärendehanteringssystem.
Har ett genuint IT-intresse (kanske byggde du din första PC tidigt)
Gilla problemlösning och lämna användaren med leende på läpparna
Trivs i att bemöta människor och ge stöttning på ett pedagogiskt sätt
Är strukturerad, analytisk, ansvarsfull och trivs med att arbeta administrativt.
Har obehindrade kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Prestigelös med ett starkt kundfokus
IoT Nordic är en arbetsgivare som ständigt utvecklas och har som målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi sätter den anställda i fokus och skapar utvecklingsmöjligheter med ledstjärnan "frihet under ansvar". Personalen är viktigt för oss och självklart ingår friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Om detta låter som något för dig, sök idag!
Din blivande arbetsgivare
IoT Nordic startade sin verksamhet 2022 som auktoriserad återförsäljare för Geotab, världsledande inom Fleet Management, för den Nordiska marknaden.
Vår slogan "Sustainable Fleet by Data Insight" speglar våra kärnvärden, att hjälpa kommersiella vagnparker till minskad klimatpåverkan, ta relevanta beslut och reducera kostnader genom digitaliserad fordonshantering.
Vi har sedan starten vuxit kraftigt och ökar konstant vår abonnemangsbas från år till år. Bland våra kunder återfinns flera välkända verksamheter både inom offentlig och privat sektor. Exempel på branscher är tunga transporter av styckegods, distribution, bud/last mile, sopåtervinning, kommuner, byggentreprenad, persontransport mm. Vår primära marknad är Sverige men vi har även kunder i övriga Nordiska länder och Baltikum.
