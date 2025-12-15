IT Business Relation Manager
2025-12-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norconsult Sverige AB i Stockholm
, Uppsala
, Västerås
, Gävle
, Ludvika
eller i hela Sverige
Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang, helhetssyn och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult. Vi är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Med helhetsperspektiv och tydlig miljöprofil hjälper vi våra uppdragsgivare att lyckas på resan från vision till verklighet.
Vill du vara med och forma framtidens IT hos ett av Nordens ledande konsultföretag?
Vi söker en IT Business Relation Manager till vårt kontor på Fleminggatan 7 i Stockholm. Du blir den strategiska länken mellan Norconsult Sverige och koncernens IT-organisation i Norge. Rollen innebär att driva IT-utveckling och projekt, säkerställa lokala behov och skapa affärsnytta genom effektiva digitala lösningar i nära samarbete med ledningen och koncernens IT-team.
IT Business Relation Manager fungerar som primär kontaktpunkt mellan affärsenheterna i Sverige och koncernens IT-organisation. Rollen säkerställer att IT-tjänster, lösningar och digitala strategier är i linje med lokala behov och regelverk. Du ansvarar för att skapa effektiv kommunikation, driva IT-relaterade affärsinitiativ och koordinera resurser för att leverera optimala IT-tjänster till verksamheten i Sverige.
Dina huvuduppgifter:
Vara primär kontaktpunkt mellan Norconsult Sverige och koncernens IT-organisation.
Arbeta nära verksamheten för att förstå behov inom det digitala området och utveckla strategier för att möta dessa.
Säkerställa att svenska verksamhetens krav och regelverk beaktas och att åtgärder finns på plats för att uppfylla dem.
Identifiera och driva lokala och globala IT-/affärsprojekt samt förbättringar av processer.
Koordinera och följa upp lokala resurser (medarbetare, leverantörer) inklusive nätverket av IT-koordinatorer.
Utnyttja den lokala och globala IT-organisationen för att leverera IT-tjänster.
Bevaka och följa upp IT-leveranser, säkerhet och efterlevnad
Driva digitalisering samt AI-utveckling i samarbete med Group IT.
Leda förändringsarbete på strategisk nivå.
Vi söker dig som har en stark förmåga att bygga relationer och driva IT-utveckling i nära samarbete med verksamheten. Du har erfarenhet av att arbeta strategiskt med IT och digitalisering och trivs med att omsätta affärsbehov till konkreta lösningar. Rollen kräver att du är kommunikativ, pedagogisk och har en analytisk och strukturerad arbetsstil. Du förstår att framgång ligger i att skapa förtroende och samarbete mellan olika delar av organisationen.
Du har:
Relevant högskoleutbildning på högskolenivå.
Dokumenterad erfarenhet av förändringsarbete och digitalisering på strategisk och operativ nivå.
Gedigen kunskap om relevanta lagar, regelverk och standarder inom samhällsbyggnadsbranschen och Sveriges digitala landskap.
Dokumenterad erfarenhet av att leda och koordinera projekt med flera intressenter, inklusive tvärfunktionella team och leverantörer.
Förmåga att driva projekt och koordinera insatser i en komplex organisation.
Meriterande: Erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn eller offentlig aktör.
Du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift. Då rollen innebär nära samarbete med koncernens IT-funktion i Norge sker viss kommunikation även på norska.
Vi är Norconsult
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte "Varje dag förbättrar vi vardagen", söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi är 6600 medarbetare i koncernen och 1500 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor. Med över 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.
För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. En större bredd av perspektiv hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter.
Bekanta dig med dina blivande ledare:
Närmsta chef: Fredrik Holmberg | LinkedIn
Streckad linje: Geir Skeie Hellum | LinkedIn
Välkommen med din ansökan!
Observera att vi endast tar emot elektroniska ansökningar.
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
