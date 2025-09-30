IT - Administratör till Tata Steel
OnePartnerGroup Halland AB / Datajobb / Halmstad Visa alla datajobb i Halmstad
2025-09-30
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Halland AB i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Tata Steel är ett av världens ledande stålbolag med verksamhet i 26 länder och kommersiella kontor i över 35 länder. Inom affärsområdet Distribution Mainland Europa finns sju servicecenter runt om i Europa - där Halmstad Steel Service Centre är Nordens ledande stålservicecenter. Härifrån levereras stora volymer stål till kunder inom alla industrisegment.
Vill du ha en bred nyckelroll och säkerställa en stabil och säker IT-miljö på Halmstad Steel Service Centre, som står inför en spännande och utvecklande framtid? Vi söker nu en engagerad IT-administratör som vill bidra till den tekniska utvecklingen och användarsupporten i Halmstad.
Rollen
Som IT-administratör på Tata Steel i Halmstad ansvarar du för att på plats organisera, övervaka och vidareutveckla den lokala IT-infrastrukturen. På Halmstad Steel Service Centre arbetar idag ca 70 anställda i olika funktioner. Du arbetar i nära samarbete med både den lokal organisationen, men också med koncernens IT-avdelning för att implementera strategier och säkerställa en driftsäker IT-drift. Du ansvarar utöver Halmstadkontoret även för att supportera bolagets kontor i Fredrikstad, Norge. Du fungerar som Halmstad Steel Service Centres interna expert på IT-verktyg och stöttar medarbetare med teknisk support och lösningar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Ge teknisk support till medarbetare och fungera som intern IT-expert.
Delta i utformning av lokal IT-strategi i linje med koncernens mål och riktlinjer.
Säkerställa drift och funktionalitet i den lokala IT-infrastrukturen.
Inköp av IT-utrustning, programvara och hantering av avtal.
Upprätthålla IT-säkerhet och samarbeta i interna projekt för säker drift.
Bidra till utveckling och underhåll av intranät och webbplatser.
Stötta vid revisioner - interna och externa.
Säkerställa korrekt dokumentation enligt lagar och koncernens krav.
Följa teknikutvecklingen och föreslå förbättringar inom IT. Publiceringsdatum2025-09-30Profil
Vi söker dig som har en bred teknisk kompetens inom IT men framförallt ett stort intresse för både operativt och strategiskt IT-arbete. Du kan arbeta självständigt men styrkan ligger i din samarbetsförmåga med kollegor, såväl lokalt som inom koncernen. Vi söker dig som gillar struktur, jobbar lösningsfokuserat och har en stark känsla för service. Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet.
Relevant yrkeserfarenhet inom IT.
Förståelse för IT-säkerhetsstandarder.
Erfarenhet i SAP är meriterande.
God kunskap i Office-paketet.
Mycket god engelska i såväl tal som skrift. Så ansöker du
Vill du bli en del av Tata Steel och vara med och vidareutveckla IT-miljön i Halmstad? Skicka in din ansökan via oss på OnePartnerGroup på länken så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du frågor går det bra att kontakta rekryteringsansvarig Niclas Arheden via niclas.arheden@onepartnergroup.se
. Via mail svarar vi gärna på frågor, ansökningar sker via länken! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Halland AB
(org.nr 556997-4388), https://products.tatasteelnederland.com/service-centres/scandinavia Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Halmstad Steel Service Centre Kontakt
Niclas Arheden niclas.arheden@onepartnergroup.se Jobbnummer
9534182