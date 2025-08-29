Issuing Specialist till Swedbank
Academic Work Sweden AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2025-08-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du en stor förståelse för emissioner och värdepappersaffären? Då kanske du är vår nya specialist i rollen som Emissionsinstitut. In med din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
I rollen som Issuing Specialist får du en central roll i arbetet med börsintroduktioner och andra typer av emissioner. Du är med och tar fram prospekt, utformar anmälningssedlar och ser till att all information är korrekt och komplett innan den når marknaden. Det är ett arbete som kräver noggrannhet, god insikt i finansmarknaden och förmåga att hantera både interna och externa kontakter med stor professionalism.
Du kommer att ha mycket kontakt med affärssidan, Legal och Compliance, och vara involverad i rapportering, avstämningar och hantering av anmälningar från investerare. Tempot är högt och arbetsuppgifterna varierande, så vi söker dig som är trygg i din kompetens, van att ta ansvar och trivs med att ha många bollar i luften.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
På Swedbank har du en möjlighet att:
• Arbeta tillsammans med Swedbank och utveckla både dig själv och deras rutiner
• Ha ett nära samarbete med Corporate Finance
• Vara delaktig i alla typer av emissioner, från förberedelser till resultat.
• Vara en del av implementering av nya regelverk, utveckling av interna system, projekt mm
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Academic Work.
VI SÖKER DIG SOM
• Lång erfarenhet av arbete på ett Emissionsinstitut
• Gedigen erfarenhet av alla typer av emissioner såsom nyemissioner, apportemissioner, uppköpserbjudanden, anslutningar, konverteringar, m.fl
• Kunskap om processen i en emission, tidplaner, framtagning av anmälningssedel, villkor och anvisningar mm
• Erfarenhet av VPC systemet
• Vara flytande i både svenska och engelska i tal och skrift
Bli en del av vårt team med professionella kollegor med lång erfarenhet som arbetar tillsammans med hög teamkänsla och glädje för att säkerställa bra leverans inom utsatt tid. Vi arbetar mycket tillsammans med andra avdelningar, både internt inom banken och även externt för att maximera kundnöjdheten
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114172". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9482700