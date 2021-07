ISS söker städpersonal till Northvolt - ISS Facility Services AB - Städarjobb i Skellefteå

ISS Facility Services AB / Städarjobb / Skellefteå2021-07-07Var 660:e person som går till arbetet i Sverige är en ISS-medarbetare och det är vi stolta över. Vi är ett av Sveriges och Nordens största tjänsteföretag samt har över 450 000 medarbetare världen över. Det är våra medarbetare som är kärnan i vår verksamhet och förutsättningen för att kunna leva upp till vårt syfte, Connecting people and places to make the world work better. På ISS Facility Services skapar vi platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro - levererade med omtanke och hög kvalitet av engagerade medarbetare. Vill du också bli en del i vår globala organisation där ditt jobb verkligen gör skillnad?InledningISS Skellefteå behöver utöka sin personalstyrka på Northvolt. Uppdraget gäller specialstäd i olika etapper.2021-07-07Arbetsuppgifterna är städning i olika nivåer. Vi börjar med byggstäd där det är grövre städning som gäller, sen övergår vi till vanlig städning för att avsluta med renrumsstädning. All denna städning sker i stora rum som kräver att arbetet till viss del utförs från saxlift eller bomlift. Utöver detta utför vi specialstäd som sker i ett trångt utrymme ovan tak där fallsele är obligatoriskt och säkerheten är superviktig. Låter detta utmanande så tveka inte utan skicka din ansökan och förhoppningsvis blir du vår nya medarbetare.Du ska ha en hög arbetsmoral och inte vara rädd för att jobba hårt. Stor del av arbetet sker på hög höjd och i trånga utrymmen så du måste klara av det. För att passa i vårt arbetslag bör du vara flexibel, ansvarsfull, kunna arbeta självständigt men lika bra i grupp. Hålla ett bra arbetstempo men samtidigt vara noggrann då detta uppdrag har väldigt höga renlighetskrav. Att passa tider och respektera varandra är en självklarhet hos oss.Önskade kvalifikationerFallskydd och liftutbildningTillsvidareanställning, vi tillämpar 6 mån provanställning.Arbetstiderna kan variera så du behöver kunna jobba både dagtid, kvällstid och helger.Välkommen med din ansökan, dock senast 21-08-06Vid frågor om tjänsten, maila driftchef Anette Eriksson på anette.eriksson@se.issworld.com Observera! Vi tar ej emot ansökningar via mail utan enbart via vårt rekryteringssystem. Du ansöker genom att gå in på vår hemsida www.se.issworld.com /jobba hos oss/se våra lediga jobb och registrera ditt CV. Ansökningar som skickas på annat sätt kommer inte att kunna besvaras eller hanteras för den här rekryteringen.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-06Iss Facility Services AB5853019